Strage in A1, si spegne anche la mamma di Summer Accertata la morte cerebrale di Silvana Visconti, era l’unica sopravvissuta

L’ultima speranza si è spenta a Careggi. È stata avviata e poi conclusa nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 luglio 2025, la procedura di accertamento di morte cerebrale per Silvana Visconti, 37 anni. La donna era l’unica sopravvissuta al terribile incidente avvenuto martedì scorso sull’Autostrada del Sole, nella galleria di Base in provincia di Firenze. Sua figlia, Summer, di appena cinque anni, era tra le vittime.

Un’intera famiglia cancellata in un istante

Con la morte di Silvana, il bilancio della tragedia sull’A1 diventa ancora più devastante: quattro le vittime totali, tutte appartenenti allo stesso nucleo familiare. I soccorritori l’avevano trovata in condizioni gravissime, trasportata d’urgenza all’ospedale di Careggi dove è stata tenuta in terapia intensiva. I medici avevano fin da subito espresso riserve sulla possibilità di recupero neurologico.

La dinamica del dramma

Secondo le ricostruzioni della Polizia Stradale, l’incidente sarebbe stato causato da un violento tamponamento all’interno della galleria, che ha coinvolto più veicoli. Il mezzo sul quale viaggiava la famiglia è stato travolto e schiacciato, rendendo i soccorsi particolarmente complessi. Le indagini sono ancora in corso per chiarire le responsabilità.

Donazione degli organi possibile nelle prossime ore

Dopo l’accertamento della morte cerebrale, la famiglia di Silvana, in accordo con l’equipe medica, potrebbe autorizzare la donazione degli organi, gesto che darebbe un significato di speranza a una tragedia così profonda. Una scelta che sarebbe in linea con lo spirito altruista della donna, conosciuta da tutti per la sua dolcezza e dedizione alla famiglia.

Una comunità in lutto

La notizia ha scosso profondamente la comunità d’origine della famiglia, che si è stretta nel dolore con veglie e messaggi di cordoglio. Silvana e sua figlia Summer erano molto amate. La morte di entrambe ha lasciato un vuoto che nessuno potrà colmare.