La nuova geografia dello spaccio di droga nella capitale: stretta della polizia Sequestrati 390 grammi di cocaina e 550 di hashish, insieme al kit per il confezionamento

L’avvio dei lavori di riqualificazione dell’ex borghetto degli artigiani, divenuto nel tempo un luogo di ritrovo per spacciatori, tossicodipendenti e senza fissa dimora, vede impegnata la polizia nel doppio compito di proteggere la zona da eventuali tentativi di rioccupazione e studiare, al contempo, la nuova geografia dello spaccio di zona nell’obiettivo di elaborare nuove strategie di prevenzione e contrasto.

Si susseguono quotidianamente i servizi approntati dal Commissariato Torpignattara durante i quali, negli ultimi giorni, sono state identificate 26 persone – la maggior parte delle quali originarie dell’est Europa – che avevano cercato di insediarsi in un’area vicina all’ex borghetto usando vecchie roulotte o rifugi di fortuna. Cinque di queste, tutte originarie del Bangladesh, all’esito di approfondimenti sulla loro posizione sul territorio nazionale, sono state colpite da provvedimento di espulsione.

Dalla mappatura geografica del territorio ricostruita dalla sezione investigativa dello stesso Commissariato di via Dall’Oro, è emerso altresì che gli assuntori di zona, che prima si rifornivano nell’ex borghetto, avrebbero spostato la loro “base” di procacciamento in un’abitazione sita in via Casilina, distante poche centinaia di metri dalla vecchia piazza di spaccio, e risultata in uso ad una donna romana.

È stato sufficiente documentare alcune vendite “porta a porta” per raccogliere gli elementi sufficienti a far scattare il blitz della polizia.

Una volta fatta irruzione in casa, gli agenti hanno trovato le prime dosi di cocaina seminate sul tavolo del soggiorno. Il resto del “carico”, già suddiviso in panetti per la vendita al dettaglio, era custodito nel soppalco.

Di fronte alla ritrosia della donna nel favorire l’accesso dei poliziotti alle due casseforti presenti in casa, è stato necessario ricorrere all’ausilio dei Vigili del Fuoco. Una volta aperte le cassette blindate, è spuntata la “riserva” di 3 etti e mezzo di cocaina.

Il quantitativo di droga complessivamente sequestrato all’esito della perquisizione ammonta a 390 grammi di cocaina e 550 di hashish, insieme al kit per il confezionamento delle singole dosi.

La donna, invece, una romana di 50 anni e già nota alle Forze dell’ordine, è stata arrestata perché gravemente indiziata del reato di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti e posta a disposizione della Magistratura che, al termine del previsto iter, ha convalidato l’operato della Polizia di Stato e confermato il suo trattenimento in carcere a Rebibbia.

Si precisa che le evidenze investigative sopra descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, l’indagata deve ritenersi innocente fino ad accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.