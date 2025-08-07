Simona Cinà, la giovane pallavolista sarebbe morta per annegamento Eseguita l'autopsia: esclusi infarto o malformazioni. Sequestrati gli alcolici della festa

Simona Cinà, la giovane pallavolista di Capaci trovata morta nella piscina di una villa di Bagheria, sarebbe deceduta per annegamento. Esclusi problemi cardiaci o patologie non riscontrate. Ancora da chiarire, invece, l'orario preciso della morte.

E' quanto emerge dall'autopsia disposta dalla Procura di Termine Imerese.

Nei polmoni della giovane è stata ritrovata acqua: da chiarire come Simona sia finita in piscina. I genitori non hanno escluso che possa essere stata drogata a sua insaputa.

Necessario attendere l'esito degli esami tossicologici. Intanto, l'inchiesta avanza. La Procura ha sequestrato gli alcolici trovati nella festa, insieme a bicchieri e ai vestiti della giovane.