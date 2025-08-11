Cisterna in fiamme: infermo sull'A1 Milano-Napoli Autostrata bloccata per oltre 40 chilometri

In migliaia bloccati sotto un sole rovente e senz'acqua in autostrada, privi di qualsiasi assistenza fanno sapere numerosi coloro che sono rimasto purtroppo bloccati, senza alcuna via di uscita.

Inferno sull'A1 Milano-Napoli. Ore di coda, disagi e proteste da parte di automobilisti ed autotrasportatori. Un blocco causato dall’incendio di un mezzo pesante tra Ponzano Romano e Roma Nord.

L'incidente si è verificato all'altezza del chilometro 525: le fiamme sarebbero partite per il surriscaldamento dell'impianto frenante dell'autocisterna, senza però fortunatamente propagarsi al serbatoio contenente il gas. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme, ma prima di potersi avvicinare alla cisterna hanno dovuto attendere, per ragioni di sicurezza, che il mezzo si raffreddasse. Solo dopo hanno potuto spostarlo dalla sede stradale, anche se per rimuoverlo dall'autostrada bisognerà attendere il travaso del Gpl su un'altra autocisterna.

L'incidente - riferisce l'ansa - è avvenuto intorno alle 11.30 ed ha praticamente diviso in due l'Italia per molte ore: la carreggiata in direzione sud è stata riaperta alle 15.30 mentre quella verso Milano, dove si è verificato l'incidente, ha riaperto dopo 8 ore.

Nel pomeriggio disagi non solo per gli automobilisti ma anche per chi ha deciso di utilizzare il treno. Poco prima delle 17,30 la circolazione ferroviaria è stata sospesa nelle Marche: tra Marzocca, frazione di Senigallia e Montemarciano (Ancona) poichè è stato investita mortalmente un uomo dal treno Frecciarossa 89033, Milano-Lecce, con circa 460 viaggiatori a bordo.