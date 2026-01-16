Weekend con pioggia su parte d'Italia: precipitazioni sparse anche al sud Tra lunedì e mercoledì potente ciclone tra Nord Africa e isole maggiori con nubifragi

“Il fine settimana sarà in parte piovoso a causa di umide correnti sciroccali” - lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega - “avremo precipitazioni sparse in particolare al Nordovest ed Emilia Romagna, qua e la anche lungo il medio-basso versante adriatico e sull'area ionica, anche di una certa intensità tra Calabria e Sicilia; qualche pioggia pure sulla Sardegna tirrenica. Maggiori aperture favoriranno invece il versante tirrenico e il Nordest, specie nella giornata di sabato.

Non farà particolarmente freddo, ma domenica inizieranno ad affluire masse d'aria più fredda al Nord, tanto che su Emilia e basso Piemonte tornerà a nevicare fin sotto gli 800-1000m. I venti saranno in progressivo rinforzo tra Scirocco e Levante (Tramontana solo sul Ponente Ligure), più decisi nel corso di domenica. Sarà il preludio ad una fase di severo maltempo atteso nei giorni successivi su parte d'Italia”

POTENTE CICLONE A INIZIO SETTIMANA, SEVERO MALTEMPO SU PARTE D'ITALIA

“Nel frattempo infatti sul Nord Africa andrà scavandosi una profonda depressione, che poi evolverà verso il Mediterraneo diventando un intenso ciclone alle porte di Sardegna e Sicilia” - avverte Ferrara di 3bmeteo.com. Tra lunedì e mercoledì avremo dunque condizioni si maltempo anche severo in particolare sul versante tirrenico della Sardegna e sulla Sicilia ionica dove potranno verificarsi piogge particolarmente abbondanti e intense: su Ogliastra, Catanese, Siracusano e Messinese ionico non si escludono picchi complessivi anche di oltre 150-200mm, con potenziali criticità. Forte maltempo pure sulla Calabria, anche in questo caso soprattutto ionica, con punte di oltre 100-150mm, in particolare su Locride e Reggino. In quota sull'Etna potrebbero cadere anche 2-3 metri di neve fresca.

Il tutto sarà accompagnato da venti anche burrascosi tra Levante e Scirocco su Mare e Canale di Sardegna, Mare e Canale di Sicilia, Ionio e medio-basso Tirreno, con raffiche anche di oltre 100-120km/h e intense mareggiate sulle coste esposte. Da segnalare anche tramontana forte tra lunedì e martedì sulla Liguria centro-occidentale con raffiche di oltre 80km/h, mentre sul resto della Penisola venti saranno sostenuti ma non così intensi.”

“Precipitazioni sparse riguarderanno anche il resto del Sud, ma non così intense. Lunedì fenomeni anche su medio versante adriatico e Nordovest, dove peraltro arriverà aria più fredda che potrà favorire nevicate a quote anche collinari su basso Piemonte ed entroterra savonese, fin sotto i 600m pure sull'Emilia. Tuttavia in queste aree il tempo andrà migliorando da martedì ma con temperature in ulteriore calo per afflusso di aria decisamente più fredda di matrice artica” - conclude Ferrara di 3bmeteo.com