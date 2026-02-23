Sergio Mattarella a Niscemi, sorvolo sulla frana e incontro con il sindaco Il capo dello Stato porta la solidarietà del Quirinale. Nel pomeriggio tappa a Palermo

Il sorvolo sull’area colpita?. Un altro blitz istituzionale, nel segno della vicinanza alle comunità ferite. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è atteso a mezzogiorno a Niscemi, nel cuore della Sicilia, per verificare di persona le conseguenze della frana che dal 25 gennaio ha sconvolto il centro abitato. Il capo dello Stato sorvolerà in elicottero l’area interessata dal dissesto, dove una parte del paese è stata inghiottita dal crollo. Circa un centinaio le famiglie costrette ad abbandonare le proprie abitazioni, molte delle quali dichiarate inagibili.

L’incontro con il sindaco e la visita alla scuola

Ad accogliere Mattarella sarà il sindaco Massimiliano Valentino Conti, con il quale è previsto un confronto sulle criticità ancora aperte e sulle prospettive di ricostruzione. Il presidente percorrerà alcune stradine del centro storico, simbolo di una comunità che prova a rialzarsi nonostante le ferite profonde.

In programma anche la visita a una scuola del territorio, gesto dal forte valore simbolico in un momento in cui l’intero paese vive una fase di incertezza e precarietà. La presenza del Quirinale rappresenta un segnale istituzionale di attenzione verso un’emergenza che continua a pesare sulla vita quotidiana dei cittadini.

Le risorse per la messa in sicurezza

Nei giorni scorsi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, tornata per la seconda volta nelle aree colpite dal ciclone Harry, aveva annunciato uno stanziamento di 150 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza del territorio e degli edifici. Fondi che dovranno ora tradursi in interventi concreti per consolidare i versanti e garantire condizioni di stabilità alle abitazioni rimaste. La visita del presidente si inserisce in questo quadro, tra emergenza e ricostruzione, con l’obiettivo di testimoniare la presenza dello Stato in una fase delicata per l’intera provincia di Caltanissetta.

Tappa a Palermo per la Giornata dell’Avvocatura

Nel pomeriggio, alle 17, Mattarella sarà a Palermo, al Teatro Massimo, per partecipare alla IX Giornata dell’orgoglio dell’appartenenza all’Avvocatura e dell’accoglienza dei giovani. Un appuntamento dedicato al ruolo della professione forense e all’ingresso delle nuove generazioni nel mondo legale. Dalla tragedia della frana alla celebrazione delle istituzioni repubblicane, la giornata siciliana del capo dello Stato si muove così tra solidarietà, impegno civile e valorizzazione delle comunità.