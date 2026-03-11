"Operazione Oleandro", sequestro milionario per la famiglia Santapaola-Ercolano Colpito il patrimonio di Carmelo Salemi e Giovanni Fabrizio Papa

Sequestrati beni per un valore complessivo di 10,8 milioni di euro ad un uomo di 57 anni, Carmelo Salemi, ritenuto dalla procura di Catania "elemento di spicco" della famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano nel quartiere di Picanello, e all'imprenditore edile Giovanni Fabrizio Papa. Quest'ultimo, secondo gli inquirenti, sarebbe "organicamente asservito" agli interessi del clan. Il sequestro è stato eseguito nelle province di Catania e Arezzo. Salemi, soprannominato 'U Ciuraru' (il fioraio), e Papa erano stati arrestati nel 2024 nell'ambito dell'inchiesta 'Oleandro', coordinata dalla procura etnea e porta avanti sul campo dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Catania. Le accuse per Salemi sono di avere "partecipato, deciso, organizzato e promosso" le azioni criminali del clan di Picanello. Papa, invece, avrebbe messo a disposizione del 'Gruppo di Picanello' le proprie società per il riciclaggio del denaro proveniente dalle attività criminali del clan e per il successivo reimpiego essenzialmente nell'edilizia. Il provvedimento di sequestro, emesso dalla sezione Misure di prevenzione del tribunale di Catania, riguarda: le quote delle società 'Fabri Immobiliare Srl', 'BF Costruzioni Srl' e Vrs Immobiliare Srl', di Catania, che operano nel settore edile e della compravendita immobiliare. Sequestrati anche i relativi compendi aziendali: 62 fabbricati, di cui 24 nel Catanese e 38 in provincia di Arezzo, e 16 terreni: di questi ultimi, undici sono in provincia di Catania e cinque in quella aretina.