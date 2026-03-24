Delmastro ai titoli di coda, valuta dimissioni dopo bufera su ristorante Pressioni politiche dopo il referendum e l’inchiesta sui legami societari

Le pressioni dopo il referendum

Si fa sempre più difficile la posizione del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, travolto dalle polemiche dopo il risultato negativo del referendum sulla riforma. Il clima politico, già teso, si è ulteriormente aggravato nelle ultime ore, spingendo l’esponente di governo a valutare seriamente un passo indietro.

A pesare non è solo il contesto politico, ma soprattutto la vicenda legata alla sua partecipazione in una società per la gestione di un ristorante a Roma, intestata a Miriam Caroccia, figlia di Mauro Caroccia, condannato per intestazione fittizia di beni riconducibili al clan del boss Michele Senese.

Il caso societario e le ombre

Secondo quanto emerso, Delmastro avrebbe detenuto una quota del 25% nella società. Una partecipazione che, unita ai rapporti personali documentati da fotografie e video, ha sollevato interrogativi sempre più pressanti sulla trasparenza della sua condotta.

Tra gli elementi più discussi, gli scatti che lo ritraggono insieme a Mauro Caroccia, nonostante dichiarazioni iniziali in cui sosteneva di non averlo mai conosciuto. A questi si aggiunge un video promozionale del ristorante che confermerebbe un coinvolgimento diretto nell’attività.

Ulteriori dubbi riguardano i movimenti finanziari, con il pagamento delle quote in contanti e una serie di passaggi societari considerati complessi, interpretati da alcuni come tentativi di dissimulare la partecipazione.

L’inchiesta e il fronte giudiziario

Al momento Delmastro non risulta indagato, ma sono sotto inchiesta Miriam Caroccia e il padre Mauro. Nonostante ciò, il caso ha assunto una rilevanza politica tale da spingere la Commissione Antimafia ad annunciare possibili approfondimenti.

Le spiegazioni fornite finora, basate su una presunta “leggerezza” nella scelta imprenditoriale e sull’“inconsapevolezza” dei legami familiari, non hanno convinto né l’opinione pubblica né le forze politiche.

Un quadro politico sempre più fragile

La vicenda si inserisce in un contesto già delicato per il sottosegretario, segnato anche da una condanna in primo grado a otto mesi per rivelazione di segreto d’ufficio nel caso dell’anarchico Alfredo Cospito.

Con il crescere delle pressioni, sia interne che esterne al governo, le prossime ore potrebbero essere decisive per il futuro politico di Delmastro. Le eventuali dimissioni rappresenterebbero un segnale forte, ma aprirebbero anche un nuovo fronte di tensione all’interno della maggioranza.