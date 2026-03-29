Aurora uccisa a 13 anni: gli aiuti chiesti all’IA Le chat rivelano paura e consapevolezza della relazione tossica

La tragedia e la sentenza. Aveva solo 13 anni Aurora Tila, uccisa dal fidanzato nell’ottobre 2024 al termine di un incontro nel palazzo dove lui abitava. Il ragazzo, di due anni più grande, è stato condannato a 17 anni dal Tribunale per i minorenni di Bologna. Secondo i giudici, il gesto non è stato accidentale: la giovane è stata spinta nel vuoto dopo una lite. Le motivazioni della sentenza parlano di prove «schiaccianti» e descrivono una relazione segnata da gelosia ossessiva e controllo.

Le richieste di aiuto

Dalle carte emerge un elemento che colpisce: Aurora cercava aiuto anche attraverso ChatGPT. Domande dirette, semplici, drammatiche: come riconoscere un amore tossico, se fosse giusto lasciare il fidanzato, come uscire da una relazione soffocante. Per i giudici, quelle conversazioni dimostrano la piena consapevolezza della ragazza. Aurora aveva capito il pericolo, temeva per la propria incolumità e cercava una via d’uscita.

Una relazione violenta

Il rapporto era caratterizzato da minacce e possesso. «Se non sei mia non sarai di nessun altro», le diceva il ragazzo, secondo quanto ricostruito nel processo. Aurora cercava di evitare conflitti, accettando anche l’ultimo incontro per non scatenare reazioni violente. Ma proprio quell’appuntamento si è trasformato in una trappola. I giudici sottolineano come il giovane avesse già maturato l’intenzione di ucciderla, arrivando armato e pianificando l’incontro.

Un caso che interroga

La vicenda riporta al centro il tema delle relazioni tossiche tra giovanissimi e della difficoltà di chiedere aiuto. Aurora si era confidata con amici, familiari ed educatori, ma anche con l’intelligenza artificiale, segno di un bisogno urgente di risposte. La sentenza riconosce anche l’aggravante dello stalking, evidenziando un’escalation di comportamenti violenti culminata nell’omicidio. Resta il dato più drammatico: una ragazza che aveva compreso il pericolo, ma non è riuscita a salvarsi.