Tragedia nel Milanese, coppia muore dopo volo in un fossato Incidente nella notte tra Tribiano e Mulazzano: morti due giovani

La scoperta all’alba. La tragedia si è consumata nel cuore della notte tra Tribiano e Mulazzano, nel Milanese, dove due giovani sono stati trovati senza vita all’interno di una roggia asciutta. A lanciare l’allarme, poco prima delle 8 del mattino, sono stati alcuni passanti impegnati in una corsa lungo la strada comunale 704. Le vittime sono Alexandru Viorel Ikoim, 25 anni, e Sarah Errani, 24 anni, conviventi da circa un anno. I loro corpi giacevano in un canale profondo circa quattro metri, al termine di una caduta che non ha lasciato loro scampo.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, la coppia viaggiava a bordo di uno scooter 125 lungo una strada sterrata, priva di illuminazione e sistemi di sorveglianza. Per cause ancora da chiarire, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. Lo scooter è precipitato nel fossato e i due giovani sono stati sbalzati contro una struttura in cemento. L’impatto è stato violentissimo e, secondo il medico legale, il decesso sarebbe avvenuto sul colpo. I corpi sono stati ritrovati con i caschi ancora allacciati, segno della violenza improvvisa dell’incidente.

Una notte senza ritorno

L’ultimo contatto risale a poco dopo le 22, quando Alexandru aveva inviato un messaggio alla madre. Dopo aver trascorso la serata a Mulazzano, i due si erano rimessi in viaggio intorno alla mezzanotte, percorrendo un tratto isolato e completamente al buio. Sull’asfalto è stata individuata una lunga strisciata, elemento che conferma la perdita di controllo del mezzo prima della caduta. Un dettaglio che potrebbe rivelarsi decisivo per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Il cordoglio della comunità

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i vigili del fuoco di Melegnano, i carabinieri e il personale sanitario. Le operazioni si sono concentrate sul recupero dei corpi e sui rilievi per accertare le cause dell’incidente. Profondo il cordoglio nelle comunità locali. Il sindaco di Tribiano, Roberto Gabriele, ha parlato di una tragedia che ha colpito due giovani che avevano scelto il paese per costruire il loro futuro insieme.