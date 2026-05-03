Viareggio, donna accoltellata durante una lite: è in ospedale Aggressione nel quartiere Varignano: indagano i carabinieri

L’aggressione in casa. Momenti di tensione questa mattina a Viareggio, in provincia di Lucca, dove una donna di 47 anni è stata accoltellata al termine di una lite avvenuta all’interno di un’abitazione. Secondo le prime informazioni, l’aggressione si è verificata nel quartiere Varignano e a colpire la vittima sarebbe stata un’altra donna, già conosciuta dalla 47enne. Le circostanze esatte dell’episodio sono ancora in fase di accertamento.

I soccorsi e le condizioni

Sul posto sono intervenuti i sanitari con l’automedica e un’ambulanza della Croce Verde di Viareggio, che hanno prestato le prime cure alla donna ferita. La 47enne è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Versilia, dove è stata presa in carico dai medici. Le sue condizioni, secondo quanto emerso, non sarebbero gravi.

Indagini in corso

I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire le ragioni alla base della lite degenerata in violenza. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando il contesto in cui è maturata l’aggressione, senza escludere motivi personali alla base del gesto.