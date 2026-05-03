Rubio a Roma, incontro con papa Leone per ricucire lo strappo Il segretario di Stato Usa vedrà il Pontefice il 7 maggio

Il vertice atteso. Sarà un incontro ad alto valore simbolico e politico quello tra Marco Rubio e papa Leone XIV, fissato per il 7 maggio in Vaticano. Il segretario di Stato degli Stati Uniti arriverà a Roma per una visita ufficiale di due giorni che punta a ricucire i rapporti tra Washington e la Santa Sede, incrinati nelle ultime settimane dalle parole di Donald Trump contro il Pontefice. Le dichiarazioni del presidente americano, che aveva accusato il Papa di debolezza in politica estera e scarsa comprensione della crisi iraniana, avevano aperto una frattura senza precedenti recenti tra Casa Bianca e Vaticano. Ora, però, entrambe le parti sembrano intenzionate a chiudere rapidamente il caso.

Il nodo politico e religioso

Il colloquio rappresenta anche un tentativo di evitare divisioni nel mondo cattolico statunitense. Le uscite di Trump avevano infatti spaccato l’opinione pubblica: una larga parte dei fedeli si è schierata con papa Leone XIV, mentre una minoranza ha difeso il presidente. In questo contesto, la figura di Rubio, cattolico praticante e primo segretario di Stato Usa di origine latinoamericana, assume un ruolo chiave. La sua storia personale, segnata da un ritorno alla fede dopo anni in altre confessioni cristiane, lo rende un interlocutore credibile per il Vaticano.

Gli incontri istituzionali

Durante la visita romana, Rubio incontrerà anche il segretario di Stato vaticano Pietro Parolin, figura centrale nella diplomazia della Santa Sede. Non è escluso un confronto con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a conferma della volontà americana di rafforzare anche il dialogo con il governo italiano. Si tratta della terza visita in Italia per Rubio nell’ultimo anno, dopo gli appuntamenti a Villa Madama e la presenza alle Olimpiadi invernali insieme al vicepresidente J.D. Vance.

Prospettive e scenari

Il vertice del 7 maggio potrebbe segnare un punto di svolta nei rapporti tra Stati Uniti e Vaticano, con possibili effetti anche sugli equilibri geopolitici più ampi, a partire dai dossier su Medio Oriente e libertà religiosa. Molto dipenderà dal tono del confronto e dalla capacità delle parti di archiviare le tensioni recenti, restituendo stabilità a un asse diplomatico storicamente rilevante.