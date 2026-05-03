Flotilla, Bonelli accusa: "Italiani rapiti, il governo tace" Scontro politico sul caso della Global Sumud Flotilla e sugli attivisti detenuti

Nuovo scontro politico sul caso della flottiglia internazionale e degli attivisti italiani coinvolti. Il deputato di Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde, accusa il governo guidato da Giorgia Meloni di non intervenire dopo quello che definisce un episodio gravissimo avvenuto in acque internazionali. Secondo Bonelli, ventiquattro cittadini italiani sarebbero stati “rapiti e picchiati” mentre si trovavano a bordo di un’imbarcazione della Global Sumud Flotilla, battente bandiera italiana. Il parlamentare sostiene inoltre che per due attivisti sia stata prorogata la detenzione di ulteriori due giorni.

“Reati gravissimi”

Nella sua dichiarazione, Bonelli parla apertamente di reati perseguibili anche in Italia. Il riferimento è a ipotesi come pirateria marittima, sequestro di persona e tortura, che – sottolinea – coinvolgerebbero cittadini italiani e una nave sotto bandiera nazionale. L’esponente di AVS attacca direttamente l’esecutivo, accusandolo di silenzio e immobilismo. Nel mirino anche la linea politica dell’Italia sul conflitto in Medio Oriente e sui rapporti con Benjamin Netanyahu.

La richiesta di azioni giudiziarie

Bonelli rilancia proponendo un’iniziativa formale: una denuncia alla Procura di Roma e alla Corte Penale Internazionale contro il premier israeliano. L’idea, spiega, sarebbe quella di una denuncia collettiva sostenuta da parlamentari italiani. Il deputato chiede inoltre a Giorgia Meloni di dimostrare “nei fatti” una discontinuità politica rispetto alle posizioni finora adottate dal governo, sostenendo che le dichiarazioni pubbliche non siano più sufficienti.

Il quadro politico

La vicenda si inserisce in un contesto internazionale già segnato da forti tensioni e da un acceso dibattito interno alla politica italiana. Il caso della flottiglia rischia ora di diventare un nuovo terreno di scontro tra maggioranza e opposizione, con possibili ripercussioni anche sul piano diplomatico. Al momento non risultano prese di posizione ufficiali del governo italiano sulla specifica ricostruzione fornita da Bonelli.