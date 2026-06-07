La madre di Stasi rompe il silenzio sul caso Garlasco Elisabetta Ligabò parla dopo anni di riserbo e guarda alla nuova inchiesta

Per quasi diciannove anni Elisabetta Ligabò ha scelto il silenzio come forma di difesa e di sopravvivenza. Madre di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi, ha vissuto lontano dall’esposizione pubblica una delle vicende giudiziarie più discusse d’Italia. Ora, mentre la nuova indagine della Procura di Pavia su Andrea Sempio riporta il caso Garlasco al centro dell’attenzione, la donna lascia filtrare una fiducia che negli anni della condanna si era incrinata.

Il peso di diciannove anni

La riapertura del fascicolo ha cambiato il clima attorno alla famiglia Stasi. Ligabò descrive un’attesa carica di tensione, ma anche la convinzione che gli ultimi sviluppi investigativi abbiano dato nuova forza alla ricerca della verità. Il riferimento è agli elementi raccolti a carico di Sempio, oggi indagato nell’inchiesta bis sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco.

La madre di Stasi rivendica di non avere mai avuto dubbi sul figlio. La condanna, arrivata dopo un percorso processuale complesso e segnato da assoluzioni, annullamenti e un verdetto definitivo, ha inciso sulla fiducia nella giustizia, ma non ha cancellato la speranza. Oggi quella speranza si appoggia al lavoro dei magistrati pavesi e degli investigatori che hanno riaperto la vicenda.

La nuova stagione dell’inchiesta

La figura di Andrea Sempio, già amico del fratello di Chiara Poggi, è tornata al centro degli accertamenti dopo la riapertura del caso. La Procura di Pavia ha chiuso le indagini e, secondo le ricostruzioni emerse nelle ultime settimane, intende muoversi anche sul terreno della revisione della condanna di Alberto Stasi. È un passaggio delicato, perché non cancella automaticamente il giudicato, ma può aprire una fase decisiva nel confronto tra la verità processuale già stabilita e i nuovi elementi raccolti.

In questo quadro, Elisabetta Ligabò osserva anche il mutamento dell’opinione pubblica. Dopo anni di sospetto e isolamento, racconta una solidarietà più visibile, fatta di gesti quotidiani, messaggi e vicinanza. È un cambiamento che non attenua il dolore, ma restituisce alla famiglia Stasi una percezione diversa del rapporto con il paese e con chi ha seguito il caso.

Chiara nel ricordo familiare

Nel racconto della madre di Alberto Stasi, Chiara Poggi resta una presenza viva. Il ricordo è quello di una ragazza entrata nella vita della famiglia prima della tragedia, legata ad Alberto da una relazione che, dopo il delitto, sarebbe diventata materia processuale, mediatica e giudiziaria. La prospettiva di un futuro ritorno pieno alla vita familiare porta con sé anche un gesto simbolico: una visita al cimitero di Garlasco, sulla tomba di Chiara, dopo quella già compiuta sulla tomba di Nicola Stasi, padre di Alberto.

È un passaggio che racchiude il nodo umano della vicenda. Da una parte c’è la famiglia Poggi, che continua a difendere la verità giudiziaria uscita dal processo. Dall’altra c’è la famiglia Stasi, che da anni chiede una revisione alla luce di nuovi accertamenti. In mezzo resta il nome di Chiara, vittima di un delitto che continua a dividere tribunali, opinione pubblica e memoria collettiva.

Il tempo della verità giudiziaria

Il nuovo capitolo del caso Garlasco si muove ora tra atti investigativi, valutazioni tecniche e possibili sviluppi davanti ai giudici. La posizione di Andrea Sempio dovrà essere vagliata secondo le regole del procedimento penale, mentre la condanna definitiva di Alberto Stasi resta in vigore fino a eventuali decisioni diverse della magistratura competente. La vicenda, tornata di piena attualità, impone cautela: la pressione mediatica è altissima, ma il passaggio decisivo resta quello degli atti giudiziari.

Per Elisabetta Ligabò, il tempo dell’attesa non è finito. Dopo diciannove anni di riserbo, la madre di Stasi affida alla nuova indagine la possibilità di una svolta. Non solo per suo figlio, ma per una storia che continua a chiedere una verità capace di reggere davanti ai tribunali e davanti alla memoria di Chiara Poggi.