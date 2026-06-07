Boxe a scuola, due studenti verso la bocciatura A Mirandola un incontro improvvisato durante la pausa finisce alla Procura dei minori

Un incontro di boxe improvvisato durante una pausa tra le lezioni, con guantoni portati da casa, un compagno nel ruolo di arbitro e altri studenti a fare da pubblico. È accaduto il 13 maggio all’istituto superiore Galilei di Mirandola, in provincia di Modena, dove due ragazzi si sono affrontati in un sottoscala vicino al parcheggio della scuola. I filmati del confronto, ripresi dai presenti e poi circolati sui social, sono arrivati a genitori e insegnanti, facendo scattare il procedimento disciplinare e un esposto ai carabinieri. La vicenda è ora all’attenzione della Procura dei minori.

Il match nel sottoscala

Secondo la ricostruzione pubblicata dalla Gazzetta di Modena e ripresa da Ansa, l’iniziativa sarebbe partita da uno studente di terza, appassionato di pugilato, che quel giorno si sarebbe presentato a scuola con i guantoni nello zaino. Durante l’intervallo avrebbe coinvolto un compagno, trasformando uno spazio di passaggio dell’istituto in un ring improvvisato. Le immagini mostrerebbero colpi sferrati con forza, davanti a una decina di ragazzi che osservavano e registravano la scena.

L’episodio ha superato rapidamente il perimetro della scuola proprio a causa dei video. La diffusione delle immagini ha reso riconoscibili non solo i due studenti coinvolti direttamente, ma anche il ragazzo che ha arbitrato il confronto e diversi spettatori. L’analisi dei filmati ha permesso all’istituto di individuare almeno otto presenti, ora a loro volta esposti a conseguenze disciplinari.

Le sanzioni decise dalla scuola

Il consiglio di classe ha disposto quindici giorni di sospensione per i due studenti che si sono affrontati e per il compagno che ha svolto il ruolo di arbitro. Per i due protagonisti, però, il consiglio d’istituto ha scelto la sanzione più grave: l’esclusione dallo scrutinio finale, provvedimento che equivale di fatto alla bocciatura. Gli altri ragazzi presenti rischiano un voto di condotta insufficiente o appena sufficiente, con possibili effetti diretti sull’esito dell’anno scolastico.

Il dirigente scolastico ha motivato la linea severa con la gravità dell’accaduto e con l’incompatibilità di un simile episodio con il contesto educativo. La scuola ha ascoltato gli studenti coinvolti e ricostruito la sequenza prima di assumere i provvedimenti. La scelta punta a fissare un limite netto tra gioco, esibizione sui social e violenza fisica organizzata dentro un edificio scolastico.

Il caso davanti ai carabinieri

L’esposto ai carabinieri apre anche un fronte esterno alla disciplina scolastica. Sarà la Procura dei minori a valutare se nell’episodio vi siano profili penalmente rilevanti, tenendo conto dell’età dei ragazzi, della volontarietà del confronto, dell’eventuale consenso tra i partecipanti e della diffusione dei video. Per ora il caso resta una vicenda disciplinare molto pesante, ma l’intervento dell’autorità giudiziaria minorile indica che la scuola non ha considerato l’accaduto una semplice bravata.

La vicenda solleva anche il tema del ruolo degli spettatori. La presenza di compagni che hanno assistito, ripreso e condiviso le immagini ha trasformato l’incontro in un evento collettivo, amplificato dalla circolazione online. Per questo le possibili sanzioni non riguardano soltanto chi ha tirato i pugni o chi ha arbitrato, ma anche chi ha contribuito a costruire il contesto del confronto.

Il confine tra sport e violenza

La boxe, praticata in palestra e sotto controllo tecnico, è uno sport regolato da norme, protezioni e responsabilità precise. In un sottoscala scolastico, senza autorizzazione, senza personale formato e davanti a coetanei che filmano, diventa invece un rischio fisico e disciplinare. È su questo confine che l’istituto di Mirandola ha scelto di intervenire con la massima durezza.

Il caso arriva alla fine dell’anno scolastico, nel momento più delicato per scrutini e valutazioni. Per i due studenti coinvolti, l’esclusione dallo scrutinio può significare la ripetizione dell’anno. Per gli altri, la decisione passerà dal voto di condotta e dalla valutazione complessiva del comportamento. La scuola, intanto, ha scelto di trasformare un episodio nato come sfida tra compagni in un segnale educativo rivolto all’intera comunità scolastica.