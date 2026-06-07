Parto in strada sulla statale, bimba nasce con il 118 La corsa verso il Garibaldi di Catania si ferma lungo la Statale 121

Una corsa verso l’ospedale si è trasformata in un parto d’emergenza lungo la Statale 121, nel Catanese. Una donna, in viaggio con la famiglia verso l’ospedale Garibaldi di Catania, ha dovuto fermarsi prima di arrivare a destinazione perché le contrazioni sono diventate improvvisamente più intense. La chiamata al 118 è partita mentre il parto era già in corso.

La sosta sulla Statale 121

Il punto della sosta è stato individuato nei pressi del rifornimento Pappalardo, lungo il tragitto verso Catania. In pochi minuti la situazione è precipitata e la famiglia ha compreso che non sarebbe stato possibile raggiungere in tempo l’ospedale. L’arrivo dell’equipaggio del 118 di Paternò ha permesso di gestire la fase più delicata dell’emergenza direttamente in strada.

A prestare assistenza sono stati il medico Massimiliano La Spina, l’infermiere Benedetto Conigliello e l’autista soccorritore Patrizia Salvà. Il personale sanitario ha seguito la nascita della bambina e ha garantito le prime cure alla madre e alla neonata, entrambe apparse subito in buone condizioni.

L’aiuto dei cittadini

Accanto alla famiglia e agli operatori del 118, anche due cittadini presenti nella zona si sono fermati per dare supporto in attesa dei soccorsi. Il loro intervento ha contribuito a rendere meno difficile un momento carico di paura e concitazione. La nascita si è conclusa con un lieto fine, tra l’emozione dei presenti e il sollievo per le condizioni della bambina.

Dopo le prime verifiche sul posto, madre e figlia sono state trasferite all’ospedale Garibaldi di Catania, dove sono state affidate al personale sanitario per i controlli di routine. La vicenda conferma il ruolo decisivo della rete dell’emergenza territoriale, soprattutto quando il tempo tra la richiesta di aiuto e l’intervento può fare la differenza.

Una nascita fuori programma

La storia, raccontata anche dalla stampa locale, unisce la fragilità di un imprevisto alla prontezza dei soccorsi. Un parto lungo una strada statale resta un evento raro e complesso, perché costringe operatori e familiari ad affrontare una situazione sanitaria delicata fuori da un ambiente protetto. In questo caso la tempestività dell’equipaggio di Paternò e la collaborazione di chi si trovava sul posto hanno consentito di accompagnare la nascita senza conseguenze per madre e bambina.