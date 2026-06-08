Auto travolge cinque ragazzi a Maccagno, morta 17enne La tragedia sulla statale 394 del Verbano, quattro giovani gravi

Un pomeriggio sulle rive del Lago Maggiore si è trasformato in tragedia a Maccagno con Pino e Veddasca, in provincia di Varese. Una ragazza di 17 anni è morta e altri quattro giovani sono rimasti gravemente feriti dopo essere stati travolti da un’auto lungo la statale 394 del Verbano, nel primo pomeriggio di domenica. Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo era appena sceso da un’altra vettura e stava camminando sul ciglio della strada, diretto verso alcune spiaggette della zona.

L’impatto sulla statale

La vettura investitrice, una Fiat Panda guidata da un uomo di 31 anni, avrebbe sbandato mentre percorreva la strada costiera, finendo contro i cinque pedoni. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Luino, intervenuti per i rilievi. Dopo l’impatto, l’auto avrebbe proseguito la corsa fino a schiantarsi contro la parete rocciosa che costeggia la carreggiata, abbattendo anche un cartello stradale.

I soccorsi e i ricoveri

La 17enne è morta sul colpo. Sul posto sono arrivati mezzi di soccorso e cinque elicotteri del 118, mobilitati per trasferire i feriti negli ospedali della zona e della Lombardia. Un ragazzo di 15 anni è stato ricoverato a Varese in condizioni gravissime; altri giovani, tra cui due ragazze ventenni, sono stati trasportati in codice rosso al San Gerardo di Monza e all’ospedale di Luino. Il conducente dell’auto è stato portato in ospedale in codice giallo.

Una strada difficile e molto frequentata

La statale 394 corre lungo la sponda lombarda del Verbano ed è una strada molto frequentata, soprattutto nei fine settimana, da residenti, turisti e giovani diretti alle spiagge del lago. In quel tratto la carreggiata è stretta, compressa tra l’acqua e il versante roccioso. La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire i soccorsi e i rilievi, mentre gli investigatori lavorano per stabilire velocità, traiettoria e cause della sbandata.