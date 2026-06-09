Nessy Guerra, arrestato in Egitto l’ex marito La donna italiana resta bloccata a Hurghada con la figlia di 3 anni

Si registra una svolta nel caso di Nessy Guerra, la giovane italiana bloccata da mesi in Egitto insieme alla figlia di tre anni. Secondo fonti della Farnesina, è stato arrestato l’ex marito della donna, Tamer Hamouda, accusato di minacce e tentata aggressione.

L’uomo, già condannato dalla magistratura italiana per reati commessi in Italia, era stato recentemente denunciato alle autorità egiziane dal console onorario italiano a Hurghada. Al centro della denuncia vi sarebbero episodi di intimidazione e comportamenti aggressivi nei confronti dell’ex moglie.

La vicenda giudiziaria

La situazione di Nessy Guerra resta però estremamente delicata. La venticinquenne originaria di Sanremo è stata infatti condannata da un tribunale egiziano per adulterio, accusa nata da una denuncia presentata proprio dall’ex coniuge.

In seguito alla sentenza, i giudici egiziani hanno disposto la revoca della custodia della bambina. La donna rischia inoltre l’arresto immediato e il trasferimento in carcere qualora il procedimento dovesse aggravarsi ulteriormente.

Da mesi la giovane vive in una situazione di forte precarietà personale e legale, mentre prosegue il confronto diplomatico tra le autorità italiane e quelle egiziane.

L’appello all’Italia

Nessy Guerra continua a trovarsi a Hurghada, sul Mar Rosso, dove sta cercando di opporsi alla decisione del tribunale. Attraverso i propri legali ha presentato ricorso contro la sentenza di condanna e ha rivolto un appello pubblico al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La Farnesina segue il caso attraverso la rete diplomatica italiana in Egitto, mantenendo contatti con le autorità locali e con la famiglia della giovane. La vicenda sta suscitando attenzione anche per le differenze tra il sistema giuridico egiziano e quello italiano, soprattutto in materia di diritto di famiglia e tutela delle donne.

Il nodo della custodia della bambina

Uno degli aspetti più delicati riguarda proprio la sorte della figlia della coppia. La perdita della custodia rappresenta per la donna il punto più critico della battaglia giudiziaria in corso.

L’arresto dell’ex marito potrebbe ora modificare il quadro processuale, ma al momento non risultano decisioni ufficiali dei giudici egiziani sulla posizione di Nessy Guerra né sulla possibilità di un rientro in Italia.