Materiale jihadista e manuali per armi, arrestato un 16enne Operazione della Digos in provincia di Bologna dopo un’indagine avviata nel 2025

Un ragazzo di 16 anni residente in provincia di Bologna è stato arrestato dalla Digos di Verona con l’accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L’operazione è stata eseguita con il supporto della Digos di Bologna e il coordinamento della Direzione centrale della Polizia di prevenzione.

Le indagini sui canali estremisti

L’inchiesta era iniziata nell’autunno del 2025 durante il monitoraggio di canali online di ispirazione suprematista. La Procura presso il Tribunale per i minorenni di Bologna ha disposto perquisizioni personali, domiciliari e informatiche.

Gli investigatori hanno sequestrato propaganda jihadista, materiale suprematista e manuali dedicati alla fabbricazione di armi. Tra i contenuti rinvenuti figurerebbe anche il video integrale dell’attentato di Christchurch del 2019.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità del minore dovrà essere accertata nelle sedi giudiziarie.