Drammatico incidente. Auto con nove giovani in un canale: tre morti

Tragedia a Senago, nel milanese. Le vittime tra i 17 e i 18 anni

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Tre giovanissimi morti e sei feriti. Questo il drammatico bilancio di un incidente stradale registrato all'alba di oggi, domenica, nel territorio di Senago, nel milanese.

Coinvolti nove ragazzi, tutti di età compresa tra i 17 e i 18 anni. Viaggiavano tutti a bordo di un'unica auto. Per cause ancora in corso di accertamento, mentre percorrevano via Cesate nel comune di senago, il conducente ha perso il controllo del veicolo che è uscito di strada ribaltandosi in un canale.

Orribili le scene che si sono presentate agli occhi dei soccorritori. Tra i primi ad arrivare i vigili del fuoco che si sono precipitati nel canale per liberare i giovanissimi dalle lamiere contorte dell'auto,. Erano imprigionati nell'abitacolo sommerso dall'acqua.

Tre di loro non ce l'hanno fatta. I medici intervenuti con più ambulanze del 118 non è rimasto altro da fare che costare il decesso. Sei ragazzi sono stati invece trasferiti negli ospedali della zona e al Niguarda di Milano. A perdere la vita due ragazzi ed una ragazza.

Una tragedia che ha colpito l'intera area dell'hinterland milanese. Sono ora in corso gli accertamenti per stabilire le cause del drammatico incidente.

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