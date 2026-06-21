Cadavere nel Naviglio, indagini nel Milanese Il corpo di un uomo recuperato a Zibido San Giacomo

Il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato questa mattina nel Naviglio Pavese, a Zibido San Giacomo, in provincia di Milano. Il cadavere, secondo le prime informazioni all’apparenza di una persona anziana, è riaffiorato dalle acque poco prima delle 8:30.

La segnalazione ha fatto scattare immediatamente la catena dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Milano, il personale del 118 e i Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, chiamati ora a ricostruire le circostanze del decesso.

Il ritrovamento nel canale

Il recupero del corpo è stato effettuato dai Vigili del Fuoco, mentre l’area è stata raggiunta dai sanitari e dalle forze dell’ordine per i primi accertamenti. Al momento non risultano elementi definitivi sulle cause della morte né sull’identità dell’uomo.

Gli investigatori stanno verificando se il decesso possa essere stato provocato da una caduta accidentale nel canale, forse dopo un malore, con conseguente annegamento. Resta però aperta anche l’ipotesi che il corpo possa essere stato gettato nelle acque del Naviglio Pavese.

Gli accertamenti dei Carabinieri

Le indagini sono affidate ai Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. Saranno gli esami sul cadavere e gli accertamenti tecnici a chiarire se sul corpo siano presenti segni compatibili con una caduta, con un malore o con un’azione violenta.

In questa fase gli investigatori mantengono aperte tutte le piste. La priorità è identificare l’uomo e ricostruire le ultime ore prima del ritrovamento, anche attraverso eventuali denunce di scomparsa, testimonianze e immagini di videosorveglianza disponibili nella zona.

Una morte ancora da chiarire

Il ritrovamento nel Naviglio Pavese riporta l’attenzione sulla sicurezza dei corsi d’acqua e sulle difficoltà investigative legate ai decessi in ambiente fluviale, dove correnti e permanenza in acqua possono alterare rapidamente il quadro iniziale.

Solo gli accertamenti medico-legali potranno stabilire con maggiore precisione tempi e cause della morte. Fino ad allora resta aperto il dubbio principale: incidente, malore o gesto di terzi.