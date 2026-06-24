Uccide moglie e figlio, arrestato sul tetto Duplice omicidio a Camaiore, in Versilia: vittime una donna e un 24enne

Due morti in una casa sulle colline di Camaiore, in Versilia, e un uomo arrestato dopo essere rimasto armato sul tetto dell’abitazione. La tragedia si è consumata oggi, 24 giugno, nella località di Vado, dove un uomo di poco più di sessant’anni avrebbe ucciso a colpi di fucile la moglie e il figlio.

Le vittime sono una donna di circa 50 anni e un ragazzo di 24. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, si tratterebbe della moglie e del figlio dell’uomo fermato. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio, dopo la segnalazione di alcuni colpi di arma da fuoco esplosi all’interno dell’abitazione familiare.

Gli spari e l’allarme ai soccorsi

La centrale operativa del 118 è stata avvertita poco prima delle 15. In pochi minuti sono stati inviati sul posto l’automedica di Viareggio, un’ambulanza con infermiere della Misericordia di Camaiore, la Croce Rossa di Viareggio e l’elisoccorso Pegaso 3. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, mentre l’area veniva presidiata da carabinieri e polizia.

Prima di poter raggiungere le vittime, i sanitari hanno dovuto attendere che la zona fosse messa in sicurezza. Una volta entrati nell’abitazione, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna e del giovane. Per entrambi le ferite provocate dai colpi d’arma da fuoco si sono rivelate mortali.

L’uomo sul tetto con il fucile

Dopo gli spari, l’uomo sarebbe rimasto sul posto. Secondo le prime ricostruzioni, è stato trovato sul tetto dell’abitazione con il fucile. La presenza dell’arma ha imposto la massima cautela nelle fasi dell’intervento, fino al momento in cui i militari sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo.

Gli investigatori stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la sequenza dei fatti: quanti colpi siano stati esplosi, dove si trovassero le vittime al momento dell’aggressione e se vi fossero segnali precedenti di tensione all’interno del nucleo familiare. Al momento, il movente non è stato definito in modo ufficiale.

Una comunità sotto choc

La notizia ha scosso Camaiore e l’intera Versilia, dove la località di Vado è conosciuta come una zona collinare tranquilla, lontana dalla confusione della costa. La scena del delitto resta al centro degli accertamenti tecnici, mentre le forze dell’ordine raccolgono testimonianze e verificano ogni elemento utile a chiarire il contesto in cui è maturato il duplice omicidio.

Le prossime ore saranno decisive per definire il quadro investigativo e per formalizzare le accuse a carico dell’uomo fermato. Restano da chiarire anche la provenienza dell’arma, la sua eventuale regolare detenzione e le circostanze che hanno preceduto gli spari.