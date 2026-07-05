Palermo, ucciso sul pianerottolo: l’uomo si barrica col gas Delitto in via Sampolo, evacuato un palazzo vicino piazza Don Bosco

La paura è entrata in un palazzo di Palermo all’ora di pranzo, quando le urla arrivate dal pianerottolo hanno spinto alcuni condomini a chiamare il 112. In pochi minuti, l’area tra via Sampolo e piazza Don Bosco è stata isolata. Un uomo di 68 anni era stato colpito più volte con un coltello e per lui non c’è stato nulla da fare.

Il presunto aggressore, secondo la prima ricostruzione, sarebbe un uomo che conviveva con la vittima. Dopo l’omicidio si è chiuso nell’appartamento, ha aperto i rubinetti del gas e ha minacciato di far esplodere l’edificio. Da quel momento l’intervento è diventato anche una corsa contro il tempo.

Il palazzo evacuato

I carabinieri hanno transennato la zona e disposto l’evacuazione dello stabile. Nel palazzo si trovavano anche alcuni turisti ospitati in un B&B, fatti uscire insieme ai residenti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, il personale del 118 e uno specialista in negoziazioni, chiamato a convincere l’uomo ad aprire la porta e a evitare un gesto estremo.

La scena si è concentrata in uno dei punti più trafficati della città, a ridosso di piazza Don Bosco, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione e sulla vita del quartiere. La priorità, per i soccorritori, è stata mettere in sicurezza il palazzo e impedire che la fuga di gas potesse trasformare il delitto in una tragedia più ampia.

Le indagini

Gli investigatori stanno ricostruendo il rapporto tra i due uomini e le ore che hanno preceduto l’aggressione. Al momento, il movente non è stato chiarito. Le testimonianze dei condomini e i rilievi all’interno dello stabile saranno decisivi per stabilire la dinamica dell’omicidio e capire che cosa abbia provocato l’esplosione di violenza.