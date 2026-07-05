Ultimo, Tor Vergata e il popolo dei grandi raduni Il concerto dei 250mila consacra Roma capitale del live

Un concerto può essere molte cose. Una serata di musica, una prova industriale, una liturgia generazionale, una dichiarazione d’amore a una città. Quello di Ultimo a Tor Vergata, davanti a 250mila persone, è stato tutto questo insieme. Sulla spianata incorniciata dalla Vela di Calatrava, Roma ha ospitato uno degli eventi musicali più imponenti mai organizzati in Italia, superando il precedente riferimento simbolico dei 225mila spettatori di Vasco Rossi al Modena Park nel 2017.

Il rito degli ultimi diventati primi

La forza di Ultimo non sta soltanto nei numeri, per quanto enormi. Sta nella capacità di trasformare la propria biografia in comunità. Il ragazzo di San Basilio, cresciuto dentro una narrazione di fragilità, rivalsa e ostinazione, è arrivato a riempire una città nella città. Il suo pubblico non si è limitato ad assistere: ha partecipato a un racconto in cui ciascuno ha riconosciuto una parte di sé.

Per questo La favola per sempre non è stato soltanto il titolo del concerto. È diventato il nome di un patto sentimentale tra un artista e la sua gente. Un patto costruito negli anni su canzoni che parlano di mancanze, ambizioni, solitudini e sogni rimasti appesi abbastanza a lungo da diventare destino.

Una grandezza senza eccessi

Il palco gigantesco, la passerella a forma di infinito, l’arrivo in elicottero e la massa sterminata dei fan avrebbero potuto spingere la serata verso l’autocelebrazione. Invece il concerto è rimasto, almeno nella sua struttura musicale, essenziale. Poche concessioni allo spettacolo fine a se stesso, nessuna parata di ospiti costruita per moltiplicare l’effetto televisivo, una scaletta lunghissima e identitaria, con oltre quaranta brani tra successi, recuperi e medley.

La presenza di Fabrizio Moro, chiamato ad aprire la serata e poi a condividere il palco, ha avuto un valore più simbolico che mondano. Non un ospite qualunque, ma una figura legata allo stesso immaginario romano, alla stessa periferia, alla stessa idea di canzone come riscatto. In un evento così grande, quella scelta ha impedito alla favola di perdere del tutto il suo punto d’origine.

Roma come macchina e come sentimento

Il concerto ha avuto anche un peso economico e organizzativo. Secondo le stime diffuse in occasione dell’evento, l’indotto per Roma Capitale è stato valutato intorno ai 90 milioni di euro, con circa il 62 per cento degli spettatori arrivato da fuori città e un incasso stimato in circa 16 milioni.

Sono cifre che raccontano un cambiamento. I grandi concerti non sono più soltanto appuntamenti culturali: sono infrastrutture temporanee, capaci di muovere trasporti, sicurezza, accoglienza, turismo, commercio, sanità, comunicazione. In questo senso Tor Vergata è stata una prova generale per la Roma dei grandi eventi. Una prova riuscita nella sua dimensione complessiva, ma non priva di criticità, perché un raduno di questa scala chiede standard altissimi, anche nell’assistenza, nei collegamenti, nei servizi e nel lavoro dei media.

La spianata e il futuro dei grandi eventi

Il successo di Ultimo riapre una domanda sulla città. Tor Vergata può diventare stabilmente il luogo delle grandi adunate musicali italiane? La risposta non può essere affidata all’entusiasmo del giorno dopo. Uno spazio enorme non basta. Servono trasporti adeguati, percorsi sicuri, assistenza diffusa, connessioni funzionanti, piani di deflusso, rispetto dei quartieri e capacità di governare l’impatto sulla città.

Se Roma vuole candidarsi a capitale europea dei grandi live all’aperto, deve trattare questi eventi non come eccezioni miracolose, ma come politiche urbane. Il concerto di Ultimo ha mostrato che la domanda esiste, che il pubblico risponde, che l’indotto è forte. Ora bisogna dimostrare che la macchina può diventare metodo.

La consacrazione di un artista popolare

Per Ultimo, la serata di Tor Vergata segna una consacrazione definitiva. Non perché mancassero successi, stadi pieni o classifiche favorevoli. Ma perché davanti a 250mila persone un artista smette di appartenere soltanto al mercato discografico e diventa fenomeno sociale. Può piacere o non piacere, dividere la critica, sembrare troppo sentimentale o troppo diretto. Ma non può più essere liquidato come voce passeggera.

La sua forza è proprio quella che spesso gli viene rimproverata: parlare senza troppe mediazioni a un pubblico che cerca emozioni riconoscibili. In tempi di musica frammentata, algoritmi e ascolti solitari, Ultimo ha riportato al centro l’idea antica del coro. Una moltitudine che canta la stessa canzone nello stesso momento non è solo consumo culturale. È bisogno di appartenenza.

Il record e la responsabilità

Il record di Tor Vergata è una vittoria personale, ma anche una responsabilità. Dopo una notte così, il rischio è restare prigionieri della misura raggiunta. Sempre più spettatori, sempre più grandezza, sempre più prova di forza. La vera sfida, invece, sarà non confondere la quantità con la profondità. I 250mila sono un traguardo storico; non devono diventare una gabbia.

La favola, per restare tale, dovrà continuare a essere credibile anche lontano dai numeri. Dovrà conservare il legame con le canzoni, con la città, con quel popolo di fan che ha sfidato caldo, attese e distanze pur di esserci. Ultimo ha dimostrato di poter riempire una spianata. Ora dovrà dimostrare di poter abitare il dopo, quando i fuochi si spengono e resta soltanto la musica.