Fentanyl rubato, l’allarme che non si può ignorare Il furto all’ospedale Israelitico rivela falle e nuovi rischi

Il furto delle 80 fiale di fentanyl dall’ospedale Israelitico di Roma, nel quartiere Magliana, non è soltanto un grave episodio di cronaca giudiziaria. È un segnale d’allarme che riguarda la sicurezza degli ospedali, la capacità di controllo sui farmaci ad alto rischio e la possibile saldatura tra fragilità interne delle strutture sanitarie e mercato criminale delle sostanze sintetiche. La vicenda ha spinto il governo a convocare una riunione d’urgenza a Palazzo Chigi, mentre la Procura di Roma procede per furto e detenzione ai fini di spaccio contro ignoti.

La droga degli ospedali e il mercato nero

Il fentanyl è un farmaco potentissimo, indispensabile in ambito sanitario quando viene usato correttamente, ma estremamente pericoloso se sottratto ai protocolli medici e immesso nei circuiti illegali. La quantità sparita dall’ospedale romano, secondo le stime emerse dopo la riunione a Palazzo Chigi, potrebbe essere idonea a confezionare fino a 20mila dosi destinate al consumo illecito. È questo dato a trasformare un ammanco di farmacia in una questione di sicurezza pubblica.

La pista investigativa guarda anche ai canali digitali dello spaccio, dove da tempo circolano oppiacei, ketamine, anfetamine, sostanze sintetiche e farmaci ottenuti con ricette false o sottratte. Il rischio è che le fiale siano già state assorbite da un mercato capace di muoversi rapidamente, frammentare la merce, cambiarne confezionamento e recapitarla attraverso sistemi difficili da intercettare.

Le falle nella custodia

Il punto più inquietante resta la dinamica del furto. Le fiale erano custodite nella cassaforte della farmacia ospedaliera, ma non sarebbero emersi segni di effrazione. Gli investigatori stanno valutando l’ipotesi di un furto interno o comunque favorito da accessi non adeguatamente protetti. Secondo le ricostruzioni, le chiavi della cassaforte sarebbero state custodite in portineria, in un normale cassetto, mentre l’assenza di telecamere avrebbe reso più semplice agire senza lasciare tracce immediate.

A rendere il quadro ancora più grave c’è il sospetto che il furto sia avvenuto in due momenti diversi, tra il 21 e il 24 giugno. Un primo ammanco sarebbe stato notato prima della denuncia formale, ma sarebbe stato interpretato inizialmente come possibile errore di conteggio. Questo passaggio apre un interrogativo pesante: in una struttura sanitaria, soprattutto davanti a farmaci oppioidi di tale pericolosità, il margine di incertezza nei registri non può diventare una zona grigia.

La responsabilità dei controlli

L’ispezione dei Carabinieri del Nas ha riguardato documenti, registri delle presenze e schede di carico e scarico dei farmaci. Il nodo non è solo individuare chi abbia materialmente portato via le fiale. Il nodo è capire come sia stato possibile che un farmaco così sensibile potesse essere sottratto senza che i sistemi di sicurezza lo impedissero o almeno lo rilevassero immediatamente.

La responsabilità, in casi come questo, non si esaurisce nell’autore del furto. Esiste una responsabilità organizzativa, fatta di procedure, controlli, tracciabilità, custodia delle chiavi, aggiornamento dei registri, videosorveglianza e vigilanza interna. Quando uno di questi livelli salta, il farmaco smette di essere solo presidio terapeutico e diventa potenziale merce criminale.

Il caso italiano davanti alla lezione americana

L’Italia non è ancora dentro una crisi da fentanyl paragonabile a quella che ha devastato il Nord America, ma proprio per questo non può permettersi di sottovalutare i segnali precoci. L’emergenza americana ha insegnato che la diffusione illegale degli oppioidi sintetici comincia spesso da una sottovalutazione: prescrizioni fuori controllo, canali paralleli, traffici digitali, miscelazioni con altre droghe e consumatori inconsapevoli della potenza delle sostanze assunte.

Il caso dell’Israelitico deve essere letto come un avvertimento. Non basta confidare nel fatto che il fenomeno sia ancora limitato. Bisogna impedire che farmaci ad altissimo rischio escano dai circuiti sanitari, rafforzare la tracciabilità, proteggere le farmacie ospedaliere e formare il personale sulla gestione degli oppioidi.

Un allarme da trasformare in metodo

L’indagine chiarirà se si sia trattato di un furto su commissione, di una sottrazione interna o di una catena di negligenze sfruttata da chi conosceva i punti deboli della struttura. Ma il dato politico e sanitario è già evidente: il sistema deve reagire prima che episodi simili diventino ripetibili.

La sicurezza dei farmaci non può essere affidata all’abitudine. Le fiale di fentanyl non sono merce qualunque, né possono essere trattate come un normale bene di magazzino. Sono strumenti terapeutici quando restano nelle mani giuste, ma diventano sostanze letali quando finiscono nel mercato nero.

Il furto all’ospedale Israelitico dice che la frontiera tra ospedale e criminalità può aprirsi anche attraverso una chiave lasciata male, un registro non aggiornato, una telecamera assente, un controllo rinviato. È una lezione dura, ma necessaria. Perché recuperare quelle fiale potrebbe essere ormai difficile. Evitare il prossimo furto, invece, è un dovere immediato.