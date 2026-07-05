Leone a Lampedusa e quell'idea senza paura dei migranti Il Papa sceglie l’isola simbolo al posto degli Stati Uniti

Lampedusa non è stata soltanto una tappa pastorale. Per Papa Leone XIV è diventata il luogo di una scelta politica, morale e simbolica: nel giorno in cui gli Stati Uniti celebrano il 250esimo anniversario dell’Indipendenza, il primo Pontefice nato negli Usa ha preferito fermarsi davanti al mare dei naufragi, alle tombe dei migranti e alla Porta d’Europa. La visita, annunciata e organizzata da tempo, ha seguito le orme di Papa Francesco, che nel 2013 scelse proprio Lampedusa per il primo viaggio del suo pontificato e per denunciare la “globalizzazione dell’indifferenza”. Il programma ufficiale della Santa Sede prevedeva la sosta al cimitero, alla Porta d’Europa, al Molo Favaloro, poi intitolato a Papa Francesco, e la celebrazione della Messa.

Il messaggio agli Stati Uniti

La data ha dato alla visita un peso ulteriore. Leone XIV, nato a Chicago, non ha celebrato l’anniversario americano oltreoceano, ma sull’isola italiana che da anni è uno dei confini più esposti della rotta mediterranea. Nelle ore della ricorrenza, il Papa ha legato la difesa della vita all’accoglienza degli immigrati, richiamando il contributo dei migranti alla storia degli Stati Uniti. La lettura politica è stata immediata: un messaggio rivolto anche all’America di Donald Trump, nel pieno di un confronto acceso sulle politiche migratorie.

I gesti davanti al mare

Il viaggio ha avuto una grammatica fatta di gesti. Leone XIV ha reso omaggio ai migranti sepolti nel cimitero di Lampedusa, ha sostato alla Porta d’Europa e ha incontrato alcuni migranti al molo degli sbarchi. Là dove Francesco aveva gettato in mare una corona di fiori, Leone ha portato il cordoglio tra le tombe, saldando la memoria delle vittime al presente di chi continua ad arrivare. Secondo la ricostruzione di Vatican News, l’isola ha accolto il Pontefice come testimone di solidarietà nel punto in cui il Mediterraneo è insieme frontiera, approdo e cimitero.

L’omelia e la politica

Nella Messa celebrata a Lampedusa, il Papa ha chiamato in causa responsabilità precise. Ha parlato dei morti nel Mediterraneo come vittime di decisioni prese e di decisioni mancate, denunciando indifferenza, corruzione, povertà, traffici criminali e l’incapacità di costruire politiche organiche. Il suo discorso ha tenuto insieme accoglienza e sviluppo, ribadendo la necessità di proteggere chi arriva e, al tempo stesso, di creare condizioni perché nessuno sia costretto a partire. Il richiamo ha avuto un destinatario europeo evidente: la gestione dei flussi non può restare soltanto emergenza.

L’eredità di Francesco

Il confronto con Bergoglio era inevitabile, ma Leone XIV non ha tentato di replicarlo. Il suo stile è apparso più misurato, meno improvviso, ma non meno netto. La visita ha ripreso i quattro verbi cari a Francesco, accogliere, proteggere, promuovere e integrare, e li ha collocati dentro una scena nuova: un Papa americano che, nel giorno simbolo dell’identità statunitense, sceglie i migranti del Mediterraneo come interlocutori principali. È questo il tratto più politico della giornata: non lo scontro verbale, ma la scelta del luogo.

Una frontiera che resta aperta

La benedizione del nuovo Molo Francesco ha consegnato a Lampedusa un segno destinato a rimanere. Ma proprio su quel molo continua a concentrarsi la tensione tra soccorso, controllo e diritti. Le organizzazioni impegnate nel Mediterraneo chiedono che la memoria non diventi copertura retorica di una frontiera sempre più chiusa, mentre la Chiesa insiste su una responsabilità condivisa che riguarda governi, comunità locali e istituzioni europee. La visita di Leone XIV si chiude così con un’immagine chiara: il Papa davanti al mare, dove la questione migratoria non è un capitolo laterale della politica, ma una prova di umanità per l’Europa.