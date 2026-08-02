Terni-Rieti, bus contro camper sulla SS79: sei morti e 27 feriti Tragedia a Colli sul Velino: coinvolte anche tre auto. Quattro feriti sono gravi

L'ennesima tragedia della strada si è consumata nel pomeriggio lungo la strada statale 79 "Ternana", all'altezza di Colli sul Velino, al confine tra le province di Terni e Rieti. Il bilancio, aggiornato in serata, è di sei morti e ventisette feriti, quattro dei quali ricoverati in gravi condizioni.

Lo schianto

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle forze dell'ordine, un autobus e un camper si sono scontrati frontalmente. Nell'impatto sono rimaste coinvolte anche tre automobili che sopraggiungevano, aggravando ulteriormente il bilancio dell'incidente.

Tra le vittime figurano i due conducenti del pullman e due passeggeri del mezzo. Le altre due persone decedute viaggiavano sul camper. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso, i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118, le forze dell'ordine e gli elicotteri per il trasporto dei feriti più gravi verso gli ospedali della zona.

Indagini sulla dinamica

La dinamica dello scontro è ancora in fase di accertamento. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e rilievi tecnici per stabilire le cause che hanno portato all'impatto frontale. La circolazione lungo la SS79 è rimasta a lungo interrotta per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione dei mezzi coinvolti e i rilievi.

L'incidente rappresenta una delle più gravi tragedie stradali registrate negli ultimi mesi lungo l'arteria che collega Terni e Rieti, una strada particolarmente trafficata soprattutto nei fine settimana estivi.

I soccorsi e gli sviluppi

I ventisette feriti sono stati distribuiti tra diversi ospedali del territorio. Quattro persone risultano in condizioni particolarmente serie e restano sotto stretta osservazione. Nelle prossime ore saranno completate le attività di identificazione delle vittime e proseguiranno gli accertamenti della magistratura per ricostruire con precisione la sequenza dei fatti.