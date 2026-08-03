Riesi, uomo e donna gravemente feriti a colpi di pistola Indagini dei carabinieri su un presunto duplice tentato omicidio a sfondo personale

Una donna di 40 anni e un uomo di 58 anni sono rimasti gravemente feriti in una sparatoria avvenuta a Riesi, in provincia di Caltanissetta. Secondo le prime ricostruzioni investigative, si tratterebbe di un duplice tentato omicidio maturato in un contesto di natura personale. Le indagini sono affidate ai Carabinieri, che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto e raccogliendo testimonianze ed elementi utili.

Le condizioni dei feriti

Entrambe le vittime sono state soccorse dal personale del 118 e trasferite d'urgenza in ospedale. La donna, oltre a essere stata raggiunta da un colpo di pistola alla testa, presenta anche una ferita da taglio alla gola ed è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. È ricoverata all'ospedale Cannizzaro di Catania.

L'uomo, un cinquantottenne residente a Mazzarino, è stato invece trasportato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove resta ricoverato in condizioni definite gravissime.

Le indagini

Gli investigatori seguono principalmente la pista dei rapporti personali. In queste ore i Carabinieri sono alla ricerca del compagno della quarantenne, considerato il principale sospettato sulla base degli elementi raccolti nelle prime fasi dell'inchiesta. Al momento non risultano provvedimenti giudiziari nei suoi confronti e la sua eventuale responsabilità dovrà essere accertata dagli sviluppi investigativi.

Sul luogo dell'aggressione sono stati effettuati i rilievi tecnico-scientifici e sono in corso gli accertamenti balistici, mentre gli investigatori stanno acquisendo immagini di videosorveglianza e ascoltando persone informate sui fatti per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi.

Attesa per gli sviluppi

L'evoluzione delle condizioni cliniche dei due feriti resta al centro dell'attenzione, così come le ricerche dell'uomo ricercato. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sulle indagini, che proseguono senza escludere alcuna ipotesi fino alla completa ricostruzione della vicenda.