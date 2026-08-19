Albania, Sara Brugnatelli muore con il marito tre giorni dopo le nozze La 26enne bresciana e Kleo Vrioni, 25 anni, vittime di uno schianto vicino a Tirana

Erano marito e moglie da appena tre giorni. Sara Brugnatelli, 26 anni, bresciana, e Kleo Vrioni, 25 anni, cittadino albanese, sono morti nella notte in un grave incidente stradale avvenuto a Manza, località situata una trentina di chilometri a ovest di Tirana. Nello schianto ha perso la vita anche un ragazzo di 15 anni. Altre due persone che viaggiavano sulla stessa automobile sono rimaste ferite.

La coppia aveva celebrato il matrimonio domenica scorsa. Sara, originaria di Erbusco, in provincia di Brescia, si trovava in Albania insieme al marito quando, poche ore dopo una serata trascorsa in un locale, il viaggio di ritorno si è trasformato in tragedia.

L’incidente nella notte

L'incidente è avvenuto poco dopo le due. Secondo le prime informazioni diffuse dalla polizia albanese, alla guida dell'auto c'era Kleo Vrioni. Per cause che restano ancora da chiarire, il giovane avrebbe perso il controllo del veicolo, che è uscito dalla carreggiata. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica e stabilire cosa abbia provocato lo schianto.

Per Sara Brugnatelli, il marito e il quindicenne che viaggiava con loro non ci sarebbe stato nulla da fare. I tre sono morti sul colpo. Nell'auto si trovavano complessivamente cinque persone. Gli altri due occupanti, entrambi albanesi, sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale. Uno di loro è un ragazzo di 16 anni le cui condizioni vengono indicate come gravi.

Le nozze celebrate soltanto domenica

A rendere ancora più dolorosa la vicenda è la circostanza che Sara e Kleo si fossero sposati soltanto pochi giorni prima. Le nozze erano state celebrate domenica e la coppia si trovava ancora in Albania quando è avvenuto l'incidente. La notizia ha raggiunto in poche ore anche la provincia di Brescia, dove vive la famiglia della giovane.

La 26enne era originaria di Erbusco, nel territorio della Franciacorta. La tragedia ha così unito nel lutto due famiglie tra Italia e Albania, appena pochi giorni dopo la festa per il matrimonio.

Le indagini sulla dinamica

Gli accertamenti sono affidati alle autorità albanesi. Al momento non è stata indicata una causa certa dell'uscita di strada e ogni ricostruzione resta subordinata agli esiti delle indagini. Gli investigatori dovranno verificare le condizioni della carreggiata, la velocità del mezzo e tutti gli altri elementi che possono aver avuto un ruolo nell'incidente.

Il punto fermo, nelle prime ricostruzioni, è che il gruppo stava rientrando da un locale notturno quando l'auto ha lasciato la strada. Non risultano al momento elementi definitivi che consentano di attribuire la tragedia a una causa specifica.

Per le famiglie delle tre vittime restano ora le procedure necessarie dopo gli accertamenti delle autorità albanesi. In Italia la notizia della morte di Sara Brugnatelli ha avuto particolare eco nel Bresciano, trasformando in poche ore il ricordo delle nozze appena celebrate nel dolore per una tragedia improvvisa.