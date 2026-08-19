Capodimonte, Rachele Ferrara muore a 28 anni dopo sei giorni di agonia La giovane madre era rimasta soffocata mentre mangiava. La famiglia ha donato gli organi

Sei giorni di speranza, poi la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere. Rachele Ferrara, 28 anni e madre di due bambini, è morta dopo essere rimasta soffocata da un boccone di bacon mentre si trovava a Capodimonte, nel Viterbese. Ricoverata in condizioni disperate all'ospedale Santa Rosa di Viterbo, la giovane è rimasta per giorni in terapia intensiva, fino all'accertamento della morte cerebrale nella notte tra il 18 e il 19 agosto.

La tragedia era iniziata nei giorni precedenti, quando Rachele aveva improvvisamente avvertito di non riuscire più a respirare. Era riuscita a uscire in strada per chiedere aiuto mentre il cibo le ostruiva le vie respiratorie. Da quel momento era cominciata una disperata corsa contro il tempo.

La richiesta d'aiuto e i soccorsi

Il personale sanitario del 118 era intervenuto rapidamente e aveva tentato a lungo di liberare le vie aeree della giovane, utilizzando anche le manovre previste nei casi di soffocamento, compresa quella di Heimlich.

Le condizioni di Rachele erano apparse immediatamente molto gravi. Dopo le prime cure sul posto era stato disposto il trasferimento in eliambulanza al Santa Rosa, dove la 28enne era stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva.

Secondo le ricostruzioni emerse nelle ore successive alla tragedia, la prolungata mancanza di ossigeno avrebbe provocato danni neurologici irreversibili. Nonostante i tentativi dei medici e i giorni trascorsi sotto costante osservazione, il quadro clinico non è migliorato.

Nella notte è arrivato l'accertamento della morte cerebrale.

La scelta della famiglia di donare gli organi

Nel momento più doloroso, la famiglia di Rachele Ferrara ha scelto di autorizzare la donazione degli organi. Sono state così avviate le procedure previste dalla rete trapianti, trasformando una tragedia familiare nella possibilità di offrire una nuova speranza ad altri pazienti.

Una decisione che ha assunto un significato ancora più forte davanti alla giovane età della donna e alla sua storia. Rachele aveva 28 anni, era madre di due bambini e viveva nel territorio del Viterbese.

La notizia della sua morte si è rapidamente diffusa tra Capodimonte, Marta, Montefiascone e gli altri centri della zona, dove la giovane era conosciuta. Numerosi i messaggi di vicinanza arrivati alla famiglia nelle ore successive.

Il cordoglio del Comune

Anche il Comune di Capodimonte ha espresso pubblicamente il proprio dolore per la scomparsa della giovane, affidando ai social un messaggio di cordoglio e di vicinanza ai familiari.

La comunità aveva seguito con apprensione i giorni del ricovero, sperando che le condizioni di Rachele potessero migliorare. La conferma della morte ha trasformato quell'attesa nel lutto per una giovane madre strappata alla vita da un incidente domestico improvviso.

La vicenda ha avuto una forte eco anche perché il soffocamento da cibo può trasformarsi in pochi istanti in un'emergenza estrema. Nel caso di Rachele, nonostante l'intervento dei soccorritori e il successivo ricovero, le conseguenze della prolungata carenza di ossigeno sono risultate irreversibili.

I funerali domani

L'ultimo saluto a Rachele Ferrara è previsto per domani alle 16.30 nella chiesa della Madonna del Monte. Le informazioni diffuse nelle ultime ore indicano la celebrazione nel territorio di Marta, mentre una prima comunicazione aveva fatto riferimento a Capodimonte.

Sarà il momento in cui familiari, amici e comunità potranno stringersi intorno ai due bambini e ai parenti della 28enne. Un addio segnato anche dal gesto compiuto dalla famiglia con il consenso alla donazione degli organi, che permetterà alla storia di Rachele di continuare, in una forma diversa, attraverso altre vite.