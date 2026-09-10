Pavese, auto contro un Tir: tre morti a Sant’Angelo Lomellina

Tre persone sono morte in un violento incidente stradale avvenuto nel territorio di Sant’Angelo Lomellina, in provincia di Pavia. Secondo una prima ricostruzione, una Fiat Stilo con a bordo tre uomini si sarebbe scontrata frontalmente con un Tir dopo avere invaso, per cause ancora da accertare, la corsia opposta.
L’impatto non ha lasciato scampo agli occupanti dell’automobile. I tre uomini, che secondo le prime informazioni sarebbero di origine straniera, non sono ancora stati identificati. Sono rimasti incastrati tra le lamiere dell’abitacolo e per loro ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.
L’auto avrebbe invaso la corsia opposta
La dinamica esatta dello schianto è ancora in fase di ricostruzione. Dai primi elementi raccolti sul posto, la Fiat Stilo avrebbe improvvisamente oltrepassato la propria corsia di marcia fino a trovarsi sulla traiettoria del mezzo pesante che procedeva nel senso opposto.
Lo scontro sarebbe stato frontale e particolarmente violento. Dopo l’impatto l’automobile è uscita dalla carreggiata, mentre il Tir ha terminato la sua corsa sul terreno erboso ai margini della strada, fermandosi di traverso vicino a un pioppeto.
Resta da chiarire che cosa abbia determinato l’invasione di corsia. Saranno i rilievi, le condizioni dei veicoli e gli altri elementi raccolti dagli investigatori a consentire di ricostruire la sequenza dei secondi che hanno preceduto lo schianto.
Tre vittime intrappolate nell’abitacolo
I tre uomini che viaggiavano sulla vettura sono rimasti intrappolati all’interno dell’auto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni necessarie per raggiungere gli occupanti e mettere in sicurezza i mezzi coinvolti.
È stato mobilitato anche l’elisoccorso proveniente da Milano, atterrato in un campo vicino al luogo dell’incidente. Per le tre persone a bordo della Stilo, però, il personale sanitario ha potuto soltanto constatare il decesso.
Le procedure di identificazione sono ancora in corso. Al momento non sono stati diffusi nomi, età o altri elementi che consentano di stabilire con certezza l’identità delle vittime.
Ferito il conducente del Tir
È sopravvissuto invece il conducente dell’autoarticolato, un uomo di 46 anni. Il camionista ha riportato ferite giudicate non gravi ed è stato soccorso dagli operatori sanitari e successivamente trasferito in ospedale in ambulanza.
Le sue condizioni, secondo le informazioni disponibili, non desterebbero particolare preoccupazione. Anche la sua testimonianza potrà risultare importante per ricostruire quanto avvenuto e comprendere se abbia avuto la possibilità di tentare una manovra per evitare l’impatto.
I rilievi dei carabinieri
Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Vigevano, ai quali spetta ricostruire la dinamica dell’incidente. I militari stanno effettuando i rilievi sulla carreggiata e sui due mezzi coinvolti.
Al lavoro restano anche i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nella gestione dei veicoli dopo lo schianto.
L’inchiesta dovrà ora chiarire perché la vettura abbia invaso la corsia opposta e accertare ogni circostanza che possa avere contribuito all’incidente. Solo dopo l’identificazione sarà inoltre possibile ricostruire da dove provenissero i tre uomini e quale fosse la loro destinazione.