Pavese, auto contro un Tir: tre morti a Sant’Angelo Lomellina Frontale nel Pavese: le vittime non sono ancora identificate. Ferito il camionista

Tre persone sono morte in un violento incidente stradale avvenuto nel territorio di Sant’Angelo Lomellina, in provincia di Pavia. Secondo una prima ricostruzione, una Fiat Stilo con a bordo tre uomini si sarebbe scontrata frontalmente con un Tir dopo avere invaso, per cause ancora da accertare, la corsia opposta.

L’impatto non ha lasciato scampo agli occupanti dell’automobile. I tre uomini, che secondo le prime informazioni sarebbero di origine straniera, non sono ancora stati identificati. Sono rimasti incastrati tra le lamiere dell’abitacolo e per loro ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

L’auto avrebbe invaso la corsia opposta

La dinamica esatta dello schianto è ancora in fase di ricostruzione. Dai primi elementi raccolti sul posto, la Fiat Stilo avrebbe improvvisamente oltrepassato la propria corsia di marcia fino a trovarsi sulla traiettoria del mezzo pesante che procedeva nel senso opposto.

Lo scontro sarebbe stato frontale e particolarmente violento. Dopo l’impatto l’automobile è uscita dalla carreggiata, mentre il Tir ha terminato la sua corsa sul terreno erboso ai margini della strada, fermandosi di traverso vicino a un pioppeto.

Resta da chiarire che cosa abbia determinato l’invasione di corsia. Saranno i rilievi, le condizioni dei veicoli e gli altri elementi raccolti dagli investigatori a consentire di ricostruire la sequenza dei secondi che hanno preceduto lo schianto.

Tre vittime intrappolate nell’abitacolo

I tre uomini che viaggiavano sulla vettura sono rimasti intrappolati all’interno dell’auto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni necessarie per raggiungere gli occupanti e mettere in sicurezza i mezzi coinvolti.

È stato mobilitato anche l’elisoccorso proveniente da Milano, atterrato in un campo vicino al luogo dell’incidente. Per le tre persone a bordo della Stilo, però, il personale sanitario ha potuto soltanto constatare il decesso.

Le procedure di identificazione sono ancora in corso. Al momento non sono stati diffusi nomi, età o altri elementi che consentano di stabilire con certezza l’identità delle vittime.

Ferito il conducente del Tir

È sopravvissuto invece il conducente dell’autoarticolato, un uomo di 46 anni. Il camionista ha riportato ferite giudicate non gravi ed è stato soccorso dagli operatori sanitari e successivamente trasferito in ospedale in ambulanza.

Le sue condizioni, secondo le informazioni disponibili, non desterebbero particolare preoccupazione. Anche la sua testimonianza potrà risultare importante per ricostruire quanto avvenuto e comprendere se abbia avuto la possibilità di tentare una manovra per evitare l’impatto.

I rilievi dei carabinieri

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Vigevano, ai quali spetta ricostruire la dinamica dell’incidente. I militari stanno effettuando i rilievi sulla carreggiata e sui due mezzi coinvolti.

Al lavoro restano anche i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nella gestione dei veicoli dopo lo schianto.

L’inchiesta dovrà ora chiarire perché la vettura abbia invaso la corsia opposta e accertare ogni circostanza che possa avere contribuito all’incidente. Solo dopo l’identificazione sarà inoltre possibile ricostruire da dove provenissero i tre uomini e quale fosse la loro destinazione.