Torino, fermato un ventenne per gli abusi denunciati da un dodicenne Fermato nella serata di ieri. Si tratta di un ventenne

Il giovane sospettato della violenza sessuale denunciata da un dodicenne al parco dell’Arrivore, nella periferia nord di Torino, è stato fermato nella serata di ieri. Si tratta di un ventenne nei cui confronti la polizia ha eseguito un fermo di indiziato di delitto. Il caso riguarda un episodio avvenuto venerdì 18 settembre. Il provvedimento segna un passaggio importante nell’inchiesta, ma non equivale a una condanna: le responsabilità dovranno essere accertate nelle sedi giudiziarie.

La ricostruzione degli investigatori

Secondo gli elementi raccolti dalla Squadra mobile della Questura di Torino e dal commissariato Barriera Nizza, il dodicenne sarebbe stato avvicinato con la proposta di un giro in monopattino e successivamente accompagnato nell’area del parco, dove avrebbe subito l’abuso. In seguito il giovane lo avrebbe portato in un esercizio commerciale della zona, offrendogli qualcosa da mangiare e da bere. Il minore ha poi raccontato l’accaduto alla madre, che ha chiesto l’intervento della polizia.

Le verifiche degli investigatori si sono concentrate sulle dichiarazioni del ragazzo e sui filmati delle telecamere presenti nell’area. Gli accertamenti hanno condotto all’identificazione e al rintraccio del sospettato. L’indagine è coordinata dalla pm Eleonora Guerra. La riservatezza sui dettagli che potrebbero rendere riconoscibile il minore resta essenziale, anche nella ricostruzione pubblica dei fatti.

Le dichiarazioni del fermato

Secondo quanto riportato dalle cronache del 22 settembre, il ventenne avrebbe ammesso davanti agli investigatori i fatti contestati. Avrebbe inoltre dichiarato di essere stato sotto l’effetto di stupefacenti al momento dell’episodio. Si tratta di una sua affermazione riferita dalla stampa, non di una circostanza che, sulla base degli elementi pubblicamente disponibili, possa considerarsi verificata da un accertamento tossicologico. L’eventuale assunzione di droghe, in ogni caso, non modifica la necessità di chiarire compiutamente la dinamica e le responsabilità.

Il percorso dell’inchiesta

Il fermo sarà sottoposto alle valutazioni previste dall’autorità giudiziaria, mentre proseguirà l’esame degli elementi raccolti. Al centro della vicenda resta la tutela del dodicenne, che ha riferito agli adulti di riferimento quanto sarebbe accaduto. Per questo la cronaca giudiziaria richiede cautela: distinguere il racconto della vittima, le dichiarazioni dell’indagato e gli accertamenti investigativi consente di informare senza anticipare gli esiti del procedimento né esporre il minore a ulteriori attenzioni.