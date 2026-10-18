Milano, la rivolta dei giovanissimi e lo scontro tra Sala e Piantedosi Dopo le devastazioni in centro, indagini sui gruppi mobilitati attraverso TikTok. È polemica politic

Una manifestazione nata per protestare contro il carovita e le difficoltà economiche si trasforma in una giornata di violenza nel cuore di Milano. Sabato 17 ottobre, tra le vie del centro e piazza del Duomo, gruppi di giovani e giovanissimi hanno affrontato le forze dell’ordine, danneggiato arredi urbani e preso di mira esercizi commerciali. Il giorno successivo, mentre gli investigatori cercano di identificare tutti i responsabili, esplode lo scontro politico tra il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il sindaco Giuseppe Sala.

I social e una protesta senza capi riconoscibili

Le prime ricostruzioni descrivono una mobilitazione in cui TikTok ha avuto un ruolo importante nella circolazione dell’appuntamento e delle immagini degli scontri. Diversi partecipanti sarebbero arrivati dalle periferie milanesi e dalle province vicine, alcuni senza precedenti esperienze nelle manifestazioni di piazza.

Le azioni violente non sembrano riconducibili a un’unica struttura organizzata. Le indagini dovranno chiarire eventuali responsabilità individuali e possibili collegamenti tra i gruppi coinvolti. L’assenza di una leadership riconoscibile, tuttavia, non riduce la gravità degli episodi.

Durante i disordini, lanci di pietre, bottiglie e transenne hanno accompagnato gli assalti agli agenti. Alcuni negozi sono stati saccheggiati, mentre incendi e barricate improvvisate hanno costretto le forze dell’ordine a intervenire con idranti e lacrimogeni.

Il ruolo di TikTok e i video delle devastazioni

Uno degli aspetti più significativi riguarda il rapporto tra violenza e comunicazione digitale. Le immagini degli scontri non sono state soltanto diffuse dopo gli episodi, ma hanno contribuito a richiamare l’attenzione di altri giovani sulla protesta.

Telefonini accesi, riprese ravvicinate e fotografie davanti alle devastazioni restituiscono una dimensione nella quale l’azione in strada diventa anche contenuto da pubblicare. La ricerca di visibilità sui social si sovrappone alla rabbia sociale, senza necessariamente tradursi in una rivendicazione politica definita.

Secondo le ricostruzioni giornalistiche, tra i bersagli dei saccheggi figurano negozi di abbigliamento e articoli sportivi. È un elemento che distingue queste azioni dagli attacchi esclusivamente diretti contro le vetrine del lusso e che apre interrogativi sulle motivazioni dei partecipanti. La provenienza sociale dei singoli responsabili e le ragioni dei loro comportamenti restano comunque aspetti da accertare, evitando di confondere una generazione intera con chi ha partecipato agli assalti.

Fermati e minorenni, le verifiche della Questura

Le prime informazioni diffuse il 18 ottobre indicano decine di persone accompagnate negli uffici di polizia, con una presenza significativa di minorenni. I bilanci riportati dalle diverse fonti non sono ancora perfettamente coincidenti e potranno essere precisati dalle autorità.

Gli investigatori stanno esaminando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza e i filmati diffusi online. L’obiettivo è attribuire le singole condotte ai loro autori, distinguendo chi ha partecipato pacificamente alla manifestazione da chi ha commesso violenze, danneggiamenti o furti.

Piantedosi attacca Sala, il sindaco replica

Alla cronaca giudiziaria si aggiunge il confronto istituzionale. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi accusa il sindaco Giuseppe Sala di spostare l’attenzione dalle responsabilità dei violenti alla quantità di agenti impiegati nella gestione della manifestazione.

Il ministro definisce il primo cittadino un «radical chic» incapace, a suo giudizio, di esprimere una condanna adeguata dei responsabili. Difende inoltre l’operato delle forze dell’ordine, sostenendo che gli agenti abbiano agito con equilibrio per contenere i disordini ed evitare conseguenze ancora più gravi.

Sala respinge le critiche e chiede al ministro di occuparsi delle proprie responsabilità istituzionali, senza ricorrere ad attacchi personali. Il sindaco aveva sollevato interrogativi sull’adeguatezza delle forze disponibili rispetto al numero dei manifestanti e all’intensità degli scontri. Il confronto mette così al centro due questioni differenti: l’accertamento delle responsabilità di chi ha devastato la città e la valutazione dei dispositivi di sicurezza predisposti per gestire la protesta.

Meloni condanna le violenze, Salvini chiede che i responsabili paghino

Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene sui fatti di Milano, esprimendo solidarietà alle forze dell’ordine e sottolineando che il diritto di manifestare non comprende la possibilità di aggredire gli agenti o danneggiare le città.

Il vicepremier Matteo Salvini richiama invece il principio secondo cui chi provoca danni deve risponderne, anche economicamente. La richiesta apre il tema delle eventuali azioni risarcitorie, che dovranno poggiare sull’individuazione dei responsabili e sull’accertamento delle rispettive condotte. Sul fronte delle opposizioni, la condanna delle violenze convive con la richiesta di non ignorare le ragioni del disagio economico che avevano portato alla convocazione delle manifestazioni.

La sicurezza e il disagio sociale dopo gli scontri

Gli episodi milanesi, accompagnati da tensioni anche in altre città italiane, pongono un problema che non si esaurisce nell’immediata risposta di ordine pubblico.

Da una parte ci sono le responsabilità penali di chi ha aggredito gli agenti, danneggiato beni pubblici e privati o saccheggiato negozi. Dall’altra rimane la necessità di comprendere come gruppi di giovanissimi, in alcuni casi alla prima esperienza di protesta, siano arrivati a partecipare ad azioni così violente.

Il ruolo dei social, l’assenza apparente di riferimenti organizzativi stabili e la rapidità con cui si sono propagati gli scontri rappresentano elementi sui quali le autorità dovranno continuare a indagare. Per Milano, intanto, resta il conto materiale delle devastazioni e quello politico di uno scontro tra istituzioni che si annuncia destinato a proseguire. La ricostruzione completa dei fatti richiederà di distinguere le responsabilità accertate dalle interpretazioni e dalle polemiche che hanno accompagnato le prime ore dopo la guerriglia.