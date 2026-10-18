Cassano Magnago, l’ex indagato per femminicidio dopo lo schianto La Procura cambia l’accusa: l’impatto sarebbe stato volontario. La vittima aveva denunciato l’uomo

La morte di Pierina Buffon, 69 anni, non viene più esaminata soltanto come una tragedia stradale. La Procura di Busto Arsizio ha modificato l’ipotesi di reato contestata all’ex compagno Fulvio Ielmini, 73 anni: da omicidio stradale a femminicidio, con l’ulteriore contestazione di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. L’uomo è indagato e resta ricoverato, piantonato, all’ospedale di Varese. Le accuse devono ancora essere verificate nel procedimento giudiziario.

L’impatto sulla tangenziale

Il violento scontro frontale è avvenuto sulla tangenziale di Cassano Magnago, nel Varesotto. Secondo la ricostruzione al vaglio degli investigatori, la Jaguar condotta da Ielmini avrebbe centrato la vettura dell’ex compagna. Repubblica riferisce che l’auto dell’uomo viaggiava a circa 140 chilometri orari. È un elemento rilevante, ma la dinamica precisa dell’incidente, comprese velocità, traiettorie e intenzionalità, dovrà essere ricostruita attraverso una perizia cinematica.

La nuova contestazione della Procura riflette l’ipotesi che l’urto non sia stato casuale, bensì provocato volontariamente. Per stabilire ciò che è accaduto saranno necessari gli accertamenti tecnici e l’analisi degli elementi raccolti dagli investigatori. L’autopsia sulla vittima è tra gli esami attesi.

La separazione e la denuncia

La relazione tra Pierina Buffon e Fulvio Ielmini era durata circa otto anni e si era conclusa a giugno, per decisione della donna. I familiari e la legale della vittima hanno riferito che l’uomo non avrebbe accettato la separazione. A fine luglio era stata presentata una denuncia per presunti comportamenti persecutori, comprendenti minacce e pedinamenti. Questi episodi costituiscono parte del contesto investigativo, ma le singole responsabilità devono essere accertate.

Il figlio della donna sostiene che l’ex compagno l’avesse attesa e inseguita. Il racconto dei familiari contribuisce a orientare le verifiche, senza sostituire gli esiti delle indagini. La distinzione è essenziale in un procedimento in cui il passaggio dall’ipotesi di incidente alla contestazione di femminicidio cambia radicalmente il quadro accusatorio.

Perquisizione e accertamenti

La Procura di Busto Arsizio ha disposto una perquisizione nell’abitazione di Ielmini. Secondo quanto riferito dal difensore Angelo Luini, sono stati sequestrati documenti e dispositivi elettronici, tra cui un tablet. Il materiale potrà essere esaminato per ricostruire i contatti e gli spostamenti precedenti allo schianto.

L’avvocato Luini ha richiamato l’attenzione sulle condizioni mentali del proprio assistito, ritenendo necessario chiarirle. Si tratta di una posizione della difesa, non di un accertamento clinico o giudiziario. L’uomo è ricoverato in ospedale e il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini.

Le domande ancora aperte

La ricostruzione dovrà stabilire se vi sia stato un inseguimento, come si siano mosse le due vetture prima dell’impatto e quali elementi possano dimostrare o escludere la volontarietà della collisione. Anche la precedente denuncia sarà valutata nel contesto dei rapporti tra i due ex compagni e delle eventuali condotte contestate.

Il caso riporta l’attenzione sui comportamenti persecutori che possono seguire la fine di una relazione e sulla necessità di riconoscere tempestivamente le situazioni di rischio. Sul piano giudiziario, tuttavia, ogni valutazione dovrà fondarsi sulle prove e sul contraddittorio, nel rispetto della presunzione di innocenza dell’indagato.