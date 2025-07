Monteleone di Puglia: incontro interreligioso per la pace Iniziativa organizzata e promossa dall'amministrazione comunale

Il prosimo 15 luglio 2025 alle ore 10 si terrà nell'auditorium scolastico di Monteleone di Puglia un incontro interreligioso per la pace, organizzato e promosso dall’amministrazione comunale.

Ancora una volta il comune di Monteleone di Puglia in provincia di Foggia, paese dell’accoglienza, della pace e della nonviolenza, indica un percorso di dialogo e di riconciliazione, invitando alcuni prestigiosi rappresentanti delle religioni del Libro a impegnarsi per far cessare le guerre e cooperare insieme per la pace.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la cattedra di storia delle religioni dell’Università di Genova e il dibattito sarà coordinato dalla docente Elisabetta Colagrossi.

Relatori il Rabbino americano Noam Marans, lo Sceicco degli Emirati Arabi S. E. Ahmed Obaid Mohammed Ali Almansoori, don Giuliano Savina delegato della Conferenza episcopale italiana al dialogo ecumenico.

Oltre ai docenti dell’Istituto Martin Luther King, ai mediatori culturali che operano nel territorio dei Monti dauni, sarà presente all’incontro anche la numerosa comunità islamica di migranti residenti da tempo a Monteleone e ivi felicemente integratisi.