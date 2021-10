Ministro dell'Economia Franco: «Cresciamo poco perché non valorizziamo giovani» Al meeting dei giovani di Confindustria: «Crediamo poco nei ragazzi, soprattutto a sud»

"Andare all'estero deve essere una libera scelta, non l'unico modo per realizzarsi". Così il ministro dell'Economia, Daniele Franco, in un messaggio video al meeting dei giovani di Confindustria. "Negli ultimi decenni l'economia si è purtroppo distinta per due aspetti negativi - ha detto - la lenta crescita e il basso coinvolgimento dei giovani nel mercato del lavoro. I giovani emigrano perché cresciamo poco, di converso cresciamo poco anche perché non valorizziamo i giovani. Tutto questo si accentua nelle regioni meridionali".