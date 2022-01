Offerte di lavoro dalla Germania, Europa Park cerca personale Occasione importante per operatori di ristorazione, cucina, service, house keeping

La ricerca di personale in pianta stabile fa capo ad una delle più grandi aziende europee nel campo dei parchi di divertimenti. Si tratta della Mack Rides, che gestisce il famoso “Europa-Park”, struttura multimediale, che dal 1975 offre ogni anno a milioni di visitatori, provenienti da tutto il mondo, numerosi eventi ricreativi e culturali.

L’“Europa-Park” sorge nel comune di Rust, contea Ortenau, distretto amministrativo Friburgo in Brisgovia, Land Baden-Württemberg. Il centro abitato si sviluppa su una superficie di circa tredici chilometri quadrati, e conta 3.800 abitanti. Nel centro di Rust si trova il castello di Balthasar, circondato da un grande parco, acquistato dalla famiglia Mak e trasformato in un complesso di strutture alberghiere e di svago.

La caratteristica principale dell’”Europa-Park”, come indica il suo stesso nome, consiste nella particolare vocazione europeistica. Infatti è un “parco a tema”; ed ogni area strutturata, in cui si articola l’immenso complesso per divertimenti, è dedicata ad un paese dell’Unione Europea. La prima sezione a tema-paese è stata “Italia”, aperta nel 1982, progettata da Ulrich Damrau. I vari Hotel, a quattro stelle superior, prendono i nomi di “Colosseo”, “Santa Isabel”, “El Andaluz”, “Castillo Alcazar”, “Bell Rock”etc..

Il maggior pregio di tali strutture è dato dal fatto che ciascuna di esse ricostruisce l’ambiente, lo stile di vita, la cultura del paese al quale si richiama. Meritano di essere citate due tra le maggiori attrazioni: il teatro “Europa-Park Historama-Die Show”, e le “Montagne russe dell’acqua Poseidon”. La ricerca di personale (non stagionale, ma in pianta stabile) avanzata dalla Mack Ride riguarda i seguenti profili professionali: cuochi, aiuto-cuochi, camerieri di sala e di albergo, service, house keeping, giardinieri. L’ambiente di lavoro, il trattamento economico e tutte le altre informazioni utili saranno oggetto di attenzione in sede di colloquio. Il referente per ogni contatto preliminare è Gianmarco De Prospo (Cell.379.1054112).