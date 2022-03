Dl anti - rincari: in bozza un taglio dell'accise di 8,5 centesimi per un mese Dovrebbe essere applicato per 30 giorni

Riduzione temporanea delle aliquote di accisa sui carburanti e ricorso all'extragettito per affrontare il caro Energia. Un decreto del ministro dell'Economia di concerto con il ministro della Transizione ecologica prevede, secondo quanto si legge in una bozza del provvedimento, per 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, che le aliquote di accisa siano ridotte: per la benzina a 643,24 euro per mille litri (dagli attuali 728,40 per mille litri); per oli da gas o gasolio usato come carburante a 532,24 euro per mille litri (da 617,40 con un taglio di 8,5 cent); Gpl usati come carburante a 182,61 euro per mille chilogrammi da 267,77 per mille chilogrammi. Con un taglio, quindi di 8,5 cent al litro. Alle minori entrate derivanti da questo taglio, si legge nella bozza, si provvede, con il maggior gettito riferito al periodo 1 ottobre 2021-31 dicembre 2021, derivante dai versamenti periodici dell'Iva, valutato in 308,17 milioni di euro.