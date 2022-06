Bonomi (Confindustria): "Preoccupato per escalation prezzi ed energia" "Inimmaginabile un anno fa che prezzi salissero in questo modo"

"Non possiamo non guardare con grande preoccupazione l'escalation congiunturale dei prezzi delle materie prime e dei prezzi dell'energia inimmaginabili solo un anno fa", un incremento che sta colpendo le famiglie ma "che sta erodendo i margini del sistema industriale proprio in una fase in cui è necessario investire di più in fonti sostenibili". E' il quadro delineato dal presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel suo intervento all'Assemblea pubblica di Elettricità Futura.