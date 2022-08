Mobilità elettrica, anche il comune di Tavagnacco scommette sulla Blitz Power La società green incrementa la flotta di infrastrutture installate sul territorio nazionale

Completata, a Tavagnacco, l’installazione di otto infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici targati Blitz Power, società del Gruppo IVPC.

Situate nei punti strategici del comune friulano, sette colonnine elettriche sono composte da due prese tipo 2 in AC da 22 kW. L’ottava (Fast), collocata in piazza Indipendenza, è caratterizzata da una presa in DC da 50 kW, con spina elettrica sia CCS Combo che CHAdeMO, e dall’altra in AC da 22kW.

La Blitz Power incrementa così la flotta di infrastrutture installate sul territorio nazionale, raggiungendo i 100 punti disponibili per la ricarica di autoveicoli elettrici.