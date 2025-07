La reputazione come patrimonio comune: Inps avvia la consultazione nazionale Oltre 700.000 utenti coinvolti per raccogliere opinioni e suggerimenti

L’Inps, conferma ancora una volta il suo impegno verso la trasparenza, l’efficienza e la qualità del servizio, avviando per il mese di luglio 2025 una nuova campagna di indagine reputazionale.

La reputazione è uno degli asset fondamentali per l’Istituto: rappresenta non solo l’immagine percepita dai cittadini, ma anche la fiducia che ogni giorno milioni di utenti ripongono nei confronti dell’INPS. Con questa iniziativa, l’Istituto intende consolidare ulteriormente il rapporto di fiducia con la collettività, raccogliendo opinioni preziose per migliorare continuamente i propri servizi.

L’indagine coinvolgerà un ampio campione di circa 700.000 utenti, selezionati in modo rappresentativo per genere, fasce d’età e area geografica. Gli utenti riceveranno un’e-mail contenente un link per partecipare al questionario

Il contributo di ciascun partecipante sarà fondamentale per aiutare l’Istituto a comprendere meglio come viene percepito, a misurare il livello di trasparenza, affidabilità e autorevolezza e a individuare eventuali aree di miglioramento.

Le opinioni e i suggerimenti raccolti non solo rappresentano uno strumento di ascolto, ma costituiscono un vero e proprio motore di cambiamento, capace di orientare le strategie comunicative e organizzative future.