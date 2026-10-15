Manovra da 23,5 miliardi: aiuti a famiglie e imprese Il governo anticipa nel Documento programmatico di bilancio le misure per famiglie e investimenti

Il governo ha delineato una manovra da 23,5 miliardi di euro nel Documento programmatico di bilancio (Dpb), trasmesso nella notte a Bruxelles e al Parlamento. Il quadro resta provvisorio: una parte dell’impianto dipende ancora dal confronto con le istituzioni europee sull’impiego della flessibilità legata all’energia.

Le priorità della manovra

Tra gli obiettivi indicati nel documento figurano la tutela del potere d’acquisto delle famiglie, con particolare attenzione ai nuclei più fragili, e il sostegno alle imprese e agli investimenti. Il dettaglio degli interventi dovrà essere precisato nel testo della legge di bilancio.

Il nodo delle coperture

Sul versante delle risorse, le anticipazioni indicano interventi riguardanti banche e giochi, oltre a una nuova revisione della spesa dei ministeri. Entità, modalità e ripartizione delle coperture non sono specificate nell’estratto disponibile.

I prossimi passaggi

La definizione della manovra passerà dal confronto con Bruxelles e dalla successiva presentazione delle disposizioni di bilancio. Solo con i testi completi sarà possibile valutare l’effetto delle singole misure sui destinatari.