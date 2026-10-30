Inflazione, nuova stangata per le famiglie: a ottobre vola al 5,4% L'Istat certifica accelerazione dei prezzi. Energia alle stelle, rincari anche per alimentari

L'inflazione torna a correre e per milioni di famiglie italiane si profila un nuovo periodo di difficoltà economiche. A ottobre 2026 i prezzi al consumo aumentano del 5,4% su base annua, contro il 4,2% registrato a settembre. È quanto emerge dai dati diffusi dall'??????????, che segnalano il ritorno dell'inflazione ai livelli di agosto 2023, dopo una nuova accelerazione determinata soprattutto dai rincari dell'energia.

La crescita dei prezzi, pari a 1,2 punti percentuali in più rispetto al mese precedente, rappresenta un segnale preoccupante per il potere d'acquisto delle famiglie. A pesare sono soprattutto le spese difficilmente comprimibili, dall'energia elettrica al gas, dai prodotti alimentari ai trasporti. Voci che incidono direttamente sui bilanci domestici e che rischiano di assorbire una quota crescente degli stipendi e delle pensioni.

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Il principale responsabile della nuova impennata dell'inflazione è il comparto energetico. Secondo i dati dell'??????????, i prezzi dei beni energetici registrano a ottobre un aumento del 31,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in forte accelerazione rispetto al 22,6% di settembre.

Si tratta di una crescita particolarmente significativa, che riflette le tensioni sui mercati internazionali e gli effetti del quadro geopolitico. Le incertezze legate ai conflitti e alle forniture energetiche continuano a condizionare l'andamento delle quotazioni, con ripercussioni sui costi sostenuti da famiglie e imprese.

L'aumento dell'energia non si esaurisce nelle bollette domestiche. Quando crescono i costi energetici, infatti, possono aumentare anche le spese di produzione, conservazione e distribuzione dei beni, con conseguenze che si trasferiscono progressivamente sui prezzi finali.

Il rischio è che questa nuova ondata di rincari renda ancora più difficile il recupero del potere d'acquisto, già indebolito dall'inflazione accumulata negli ultimi anni.

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Accanto all'energia, un contributo importante alla crescita dell'inflazione arriva dal settore alimentare. In particolare, i prodotti non lavorati registrano un aumento del 7,5%, contro il 5,5% di settembre.

È un dato che riguarda direttamente gli acquisti quotidiani. Frutta, verdura e altri alimenti freschi rappresentano prodotti essenziali, sui quali le famiglie hanno margini limitati per ridurre la spesa.

L'accelerazione dei prezzi alimentari rischia di colpire soprattutto i nuclei con redditi medio-bassi, nei quali la quota destinata all'acquisto di beni di prima necessità è proporzionalmente più elevata.

La difficoltà non riguarda soltanto l'aumento dei prezzi da un mese all'altro. Il problema è anche l'effetto cumulativo dei rincari. Un prodotto che negli anni precedenti ha già subito aumenti significativi continua infatti a pesare sul bilancio familiare anche quando il ritmo dell'inflazione rallenta.

Il ritorno dell'inflazione al 5,4% significa dunque che il livello generale dei prezzi sta aumentando a una velocità superiore rispetto ai mesi precedenti, rendendo più difficile contenere la spesa senza modificare le abitudini di consumo.

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La crescita dei prezzi coinvolge anche il settore dei servizi. L'?????????? segnala in particolare un'accelerazione di quelli relativi ai trasporti, che passano dal +1,6% di settembre al +3,1% di ottobre.

È un ulteriore elemento di pressione per lavoratori, studenti e cittadini che devono spostarsi quotidianamente. I rincari dei trasporti si aggiungono infatti a quelli energetici e alimentari, aumentando il costo complessivo della vita.

L'andamento dei servizi conferma inoltre che le tensioni inflazionistiche non sono limitate a un unico comparto dell'economia. Il rischio, qualora gli aumenti dovessero proseguire, è una diffusione dei rincari anche ad altre attività, con ripercussioni sulla capacità di spesa delle famiglie.

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Il ritorno dell'inflazione su livelli così elevati ripropone una questione centrale per l'economia italiana: la distanza tra l'aumento dei prezzi e la crescita dei redditi.

Se salari e pensioni non aumentano nella stessa misura del costo della vita, il loro valore reale diminuisce. Con la stessa somma di denaro diventa possibile acquistare una quantità inferiore di beni e servizi.

Le conseguenze sono particolarmente evidenti per i redditi fissi, che non sempre dispongono di meccanismi immediati di adeguamento all'inflazione. Anche le famiglie che riescono a mantenere invariati i propri consumi possono essere costrette a ridurre il risparmio per affrontare le spese ordinarie.

Un'inflazione elevata incide inoltre sulle decisioni delle imprese, soprattutto nei settori in cui l'energia rappresenta una componente importante dei costi di produzione. L'aumento delle spese può comprimere i margini aziendali oppure tradursi in ulteriori rincari per i consumatori.

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L'accelerazione registrata a ottobre riporta l'attenzione sulle prospettive dell'economia italiana e sulle possibili conseguenze per i consumi e la crescita.

Il dato del 5,4% indica una ripresa significativa delle pressioni inflazionistiche, ma non permette ancora di stabilire se si tratti di un'accelerazione temporanea oppure dell'inizio di una fase più prolungata di aumenti.

Molto dipenderà dall'evoluzione dei prezzi dell'energia e dalla situazione internazionale. Un'eventuale stabilizzazione dei mercati energetici potrebbe contribuire a ridurre la pressione sui prezzi, mentre nuove tensioni sulle forniture rischierebbero di alimentare ulteriori rincari.

Anche la ?????????? ???????????????? ?????????????? seguirà con attenzione l'evoluzione dell'inflazione, soprattutto per valutare la persistenza delle pressioni sui prezzi nell'area euro. Il dato italiano, tuttavia, non è sufficiente da solo a determinare le scelte di politica monetaria.

Per le famiglie, intanto, il segnale è immediato. Dopo mesi caratterizzati da un progressivo aumento del costo della vita, ottobre segna una nuova accelerazione. E mentre energia, alimentari e trasporti continuano a rincarare, la difesa del potere d'acquisto torna a essere una delle principali emergenze economiche e sociali del Paese.