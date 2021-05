Covid, Draghi: "Fondamentale forte guida internazionale" Le parole del premier al Global Health Summit di Roma

"Come abbiamo appreso durante questa crisi, una forte guida internazionale e' fondamentale per garantire che sia in atto un efficace sistema di allerta precoce e che i governi possano condividere rapidamente le loro migliori pratiche per prevenire, contenere e gestire una pandemia". Lo ha detto il premier, Mario Draghi, nel suo intervento conclusivo al Global Health Summit di Roma.

"Sono molto soddisfatto dei risultati che abbiamo raggiunto oggi. Il Global Health Summit e' un puntuale promemoria del potere della cooperazione multilaterale. La pandemia ha mostrato che dobbiamo superare i confini se vogliamo affrontare le sfide dei nostri tempi". Lo ha detto il premier, Mario Draghi, nel suo intervento conclusivo al Global Health Summit. "Fra queste non vi e' solo la pandemia, ma anche le disuguaglianze globali e il cambiamento climatico. I contributi al dibattito odierno serviranno come solida base per rafforzare la nostra risposta all'attuale emergenza sanitaria e alle crisi future. Questo e' lo spirito della Dichiarazione di Roma, una serie di principi che ci garantiranno una migliore preparazione per una possibile futura pandemia", ha aggiunto.

"La politica sanitaria e' solo una delle sfide che i paesi ricchi ed emergenti devono affrontare oggi. Dobbiamo anche affrontare significativi rischi economici. Le istituzioni finanziarie internazionali devono fornire ai Paesi a basso reddito il sostegno necessario affinche' questa crisi sanitaria non si trasformi in un'ondata di crisi del debito sovrano. In particolare, ora dobbiamo mettere il Fondo monetario internazionale nella condizione di fornire una protezione efficace ai paesi piu' poveri del mondo". Lo ha detto il premier, Mario Draghi, nel suo intervento conclusivo al Global Health Summit di Roma.

"Un'efficace azione di protezione ambientale puo' aiutare a difendere il benessere degli animali e, in ultima analisi, mitigare il rischio di nuove minacce per la salute. Nel perseguire una strategia comune per prevenire future pandemie, dobbiamo mantenere il nostro impegno a limitare i danni ambientali e ad affrontare la crisi climatica". Lo ha detto il premier, Mario Draghi, nel suo intervento conclusivo al Global Health Summit.

"La Dichiarazione di Roma difende giustamente il ruolo del sistema di scambi multilaterali e in particolare il ruolo centrale dell'Organizzazione mondiale del commercio.

Dobbiamo preservare il commercio transfrontaliero ed eliminare barriere commerciali ingiustificate e divieti generali di esportazione. Questo e' essenziale se vogliamo reagire efficacemente agli shock". Lo ha detto il premier, Mario Draghi, nel suo intervento conclusivo al Global Health Summit di Roma.

"Noi vogliamo i turisti in Italia, siamo pronti ad accoglierli. Avremo un green pass europeo, ma intanto anticipiamo con quello italiano. Noi vediamo che la situazione generale della pandemia sta migliorando e questo ci da moltissima fiducia nel futuro. Questo e' il modo migliore per accogliere i turisti da tutto il mondo". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della conferenza congiunta con la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen al Global Health Summit.

