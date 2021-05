Salvini: "Inasprire pena per chi discrimina ma no a Ddl Zan" Le parole del segretario della Lega sul tema dell'omofobia

"A proposito di diritti civili sono contento che sia definitivamente approvato alla Camera ieri il riconoscimento ufficiale della lingua dei segni. Quindi non e' vero che non si puo' parlare di diritti civili". Lo dice a Radio Radio il segretario della Lega Matteo Salvini. "Sui diritti poi voterei domani mattina per aumentare le pene di chi discrimina e aggredisce ma non accetto che si metta in discussione l'educazione dei bimbi di sei anni", continua Salvini.

"Io credo poi che per adottare un bambino siano necessari una mamma e un papa'", conclude il leader della Lega.

(ITALPRESS).