Amministrative, Tajani: "Il centrodestra sarà unito" Per l'esponente di Forza Italia sarà presentato un unico candidato per ogni città

"Noi siamo convinti che il centrodestra andra' unito presentando un unico candidato per ogni citta' e questo e' un fatto politicamente rilevante". Lo dice Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia poco prima del vertice per decidere le candidature nelle grandi citta' del centrodestra. Per Roma "qualora si dovesse andare su un candidato politico Gasparri sarebbe eccellente", conclude Tajani.

"L'elemento piu' importante di oggi e' questa ritrovata unita' del centrodestra per vincere la sfide del governo nelle grandi citta'". Lo dice il deputato di Noi con l'Italia, Maurizio Lupi, all'entrata del vertice del centrodestra per decidere i candidati alle prossime amministrative. "Oggi mettiamo la prima pietra. Oggi e' un buon inizio per la sfida di governo del centrodestra", conclude Lupi.

(Italpress)