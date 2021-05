Giustizia, Salvini: "Da giugno saremo in piazza per cambiarla" "Lega primo partito in Italia".Così al Congresso Chega!, partito emergente della destra portoghese

"Grazie ai sostenitori della Lega e alle migliaia di cittadini che ieri e oggi sono venuti nei 2mila gazebo allestiti da Nord a Sud. Dopo quasi un anno di assenza forzata dalle piazze, la Lega torna protagonista e raccoglie migliaia di nuove tessere. Orgogliosi di essere al fianco dell'Italia, per parlare di problemi reali: dopo la difesa del made in Italy, da luglio torneremo in piazza per raccogliere le firme a sostegno dei sei quesiti referendari sulla Giustizia che depositeremo giovedi 3 giugno". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

"Non spaventatevi dei nemici in qualche Tribunale, in qualche giornale o in qualche televisione. Anche contro la Lega le hanno provate tutte, ma dal nulla siamo arrivati a essere il primo partito in Italia. I temi comuni sono famiglia, sicurezza, lavoro e liberta'. Noi siamo orgogliosi delle nostre radici cristiane, contro il fanatismo islamico, l'estremismo islamico e contro l'immigrazione clandestina incontrollata". Ha dichiarato Matteo Salvini, al Congresso di 'Chega!', il partito emergente della destra portoghese, riunito a Coimbra.

