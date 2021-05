Lega, Salvini rilancia sulla Federazione di centrodestra Domani ci sarà un vertice per discutere di amministrative

Consueto incontro tra Matteo Salvini e i ministri e i sottosegretari della Lega. Il leader ha fatto il punto della situazione, parlando anche del viaggio in Portogallo definito "molto produttivo e interessante", e ha espresso soddisfazione per l'allentamento delle restrizioni e il ritorno alla vita, senza dimenticare i risultati "sorprendenti perche' molto positivi" tra firme per difendere il made in Italy e tessere nuove registrate nei 2mila gazebo organizzati dal partito durante il weekend.

Salvini ha parlato della situazione della coalizione, anche a livello europeo, dove ha ribadito l'obiettivo di riunire "le parti migliori dei tre gruppi di centrodestra a Bruxelles", ovvero Identita' e democrazia (il gruppo di cui fa parte la Lega), il Ppe e i Conservatori (il gruppo di cui fa parte Fratelli d'Italia).

Domani ci sara' un vertice per discutere di amministrative. Grande preoccupazione, invece, per le novita' in arrivo da Bruxelles: molte aziende italiane rischiano seri problemi per le nuove restrizioni europee sulla plastica monouso. La Lega e' irritata, anche perche' il commissario Paolo Gentiloni non ha contrastato gli orientamenti della Commissione europea: Salvini e' gia' in contatto con le imprese che hanno lanciato l'allarme e domani ne parlera' con Confindustria.

Tra gli altri temi, durante l'incontro la Lega ha fatto il punto su turismo, immigrazione, scuola. Salvini e i suoi ministri hanno parlato anche di come aiutare le imprese a non licenziare, partendo da dati che dicono che il 90% delle aziende e' a caccia di nuova manodopera.

