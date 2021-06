Dl Recovery, Draghi: "Cambio di passo essenziale per l'Italia" "E' vasto e complesso. Riduce le incertezze e i tempi delle burocrazie"

"Il decreto legge sulle semplificazioni approvato la settimana scorsa in Consiglio dei Ministri rappresenta un cambio di passo essenziale per l'Italia.

E' vasto e complesso. Riduce le incertezze e i tempi delle burocrazie. Semplifica il lavoro dell'imprenditore e la vita del cittadino, senza indebolire i presidi di tutela dell'ambiente, del lavoro, della legalita'". Lo dice il premier Mario Draghi intervenendo a Spezzano di Fiorano (Mo). "In particolare, - aggiunge il presidente del Consiglio - il diritto alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, fondamentali in una fase di ripartenza. Ha avuto il sostegno e il contributo di tutte le forze politiche, sociali e sindacali, che vorrei qui ringraziare". Per Draghi "gli investimenti e le riforme del nostro Piano non impegnano solo il governo nazionale. Coinvolgono tutti i livelli di governo territoriale e ogni energia produttiva del Paese".

"Oggi siamo in un luogo di lavoro, di produzione, di successo. E' da qui che vogliamo partire per entrare insieme in questa stagione di ripresa e renderla duratura e sostenibile. Percio' serve un'Italia unita nel desiderio di tornare a crescere e credere nel suo futuro", conclude Draghi.

