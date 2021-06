Funivie, Calderoli: assurdo leggi Ue non prevedano leggi freni L'Italia invece ha una normativa diversa

"Se la valutazione delle responsabilita' per la tragedia della funivia del Mottarone si dovesse basare sulla lacunosa normativa europea resteremmo a bocca aperta, perche' a livello europeo non e' previsto l'obbligo dei freni di emergenza e quindi questi forchettoni possono anche non esserci, in quanto non previsti, e dunque sulla base della normativa europea sui freni nessuno sarebbe responsabile di questa sciagura da 14 morti.

L'Italia invece ha una normativa diversa, che prevede l'obbligo di questo sistema frenante d'emergenza, per cui chi ha sbagliato, e questo lo accertera' la magistratura, ne rispondera' in base alle nostre leggi. Ma su questo tema, legato alla sicurezza, l'Italia deve fare da apri pista e l'Europa dovrebbe recepire la normativa italiana sull'obbligo di un sistema di emergenza di freni automatici perche' questo, e altri incidenti avvenuti analoghi in passato, sono la prova provata che la fune di traino si puo' rompere in casi eccezionali. Questa volta la nostra legislazione e i nostri vincoli devono fare da modello e da scuola a tutto il sistema europeo!". Lo afferma il senatore Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.